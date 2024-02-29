Rekabet Kurumu'ndan 11 firmaya ağır ceza! Bir araya gelip et fiyatlarını artırdıkları tespit edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan 11 firmaya ağır ceza! Bir araya gelip et fiyatlarını artırdıkları tespit edildi

Son dönemde Türkiye'de et fiyatlarında yaşanan artış hız kesmeden devam ederken, yaşanan fiyat artışları Rekabet Kurumu'nu da harekete geçirdi. 11 firmanın bir olup fiyatları artırdığını tespit eden Rekabet Kurumu, bu firmalara ulaşarak cezai işlem uyguladı. Gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Bunu öyle bir anda yaptılar ki sanki sistemi tıkamak için, 1 ay kaldı seçime. Et, piyasanın dengesini bozuyor" dedi.

29.02.2024 15:10  Güncelleme: 15:31
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Et fiyatlarını yakın markaja alan Rekabet Kurumu, 11 firmanın bir olup fiyatları artırdığını tespit etti. Fiyat artışlarının ardından harekete geçen Rekabet Kurumu, bu firmalara ulaştı ve cezai işlem uyguladı.

"SON 1 AYDA SİSTEMATİK FİYAT ARTIŞLARI YAŞANIYOR"

Detayları anlatan CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, ''Özellikle son 1 ayda ette muazzam ve sistematik bir şekilde fiyat artışları yaşanmaya başladı. Dana karkas et ocak ayında 280 liraya satılıyordu. Kuzu karkas 300 liraya satılıyordu ama şubat ayından itibaren sistematik düzenli fiyat artışları etlere yansıtılmaya başladı. Dana karkas 315'e çıktı, kuzu karkas ise 350'ye kadar alıcı bulmaya başladı'' dedi.

"'KESMEYİN, KESTİRMEYİN, BEKLEYİN' SÖYLEMLERİ VAR"

Bazı tedarikçiler ise sosyal medya grupları üzerinden fiyat belirlediğini belirten muhabir Emrah Çakmak ise, ''Eti tedarik eden bazı tedarikçiler sosyal medya üzerinden, çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden 'Karkas 250 lira bekleyin, kesmeyin. 290'a çıkacak, 290'ı bekliyorlar. Daha sonra bir daha bir yükseliş kesmeyin, kestirmeyin, bekleyin' söylemleri var'' bilgisini paylaştı.

"CEZAİ İŞLEM MÜKAFAT GİBİ GELİYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "Cezai işlem mükafat gibi geliyor sanki. 5 lira koyduğu zaman o ceza çıkıyor ve bunu da vatandaşın sırtından çıkıyor" vurgusu yaptı.

"TÜRKİYE'DE ET EKONOMİYİ YÖNLENDİRİYOR"

Yardımcı, ''Bunu öyle bir anda yaptılar ki sanki sistemi tıkamak için. 1 ay kaldı seçime. Öyle bir sisteme getirdiler ki Türkiye'de et ekonomiyi yönlendiriyor. Et piyasanın dengesini bozuyor.' ifadelerini kullandı.

Rekabet Kurumu\'ndan 11 firmaya ağır ceza! Bir araya gelip et fiyatlarını artırdıkları tespit edildi

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurumu'ndan 11 firmaya ağır ceza! Bir araya gelip et fiyatlarını artırdıkları tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Aydemir Akarslan: Sakın o firmaları kapatmayın, bu ağır cezaları yine vatandaş ödeyecek çünkü. Yazık çok yazık! 90 5 Yanıtla
  • Murat Sarıal: rekabet kurulu fazla fiyattan ceza kesemez, serbets ekonomi demek istedigin fiyata sat demek. masal anlatmayın. 56 13 Yanıtla
  • ZEKİ: Çok doğru Ceza hiçbir işe yaramıyor kesilen cezayı onlar daha sonra misliyle vatandaşa kesiyor. 49 0 Yanıtla
  • Sami Göksu: Sayın murat bey fazla fiyattan ceza yazmamışlar zaten öyle birşeyde olmaz bir ürünün artması için bazı şartların oluşması lazım bu dingiller onu yapmış piyasada canlı hayvan olmayışı var olan ürünün stoklanması vs gibi serbest ekonomiyede bunlar girmiyor 31 3
  • barbaros hayrettin paşa: Siz ceza kesmeye devam edin onlar halktan çıkarıyor kat kat aynen bu mantıkla devam durmak yok yola zamlarla devam, ülkeyi bitirmek için ugraşan bir kitle, başka bir şey yapıldıgı yok zaten 6 24 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU: Bim, a101, şok, migros, carrefour bu marketler hep birlik oluyorlar acilen bunlara önlem alınmalı!!! 20 2 Yanıtla
  • bülent C.: 15 gün boyunca bedava et versinler millete ceza olarak. 21 0 Yanıtla
  • bedir arslan: hep aynı hikaye ağır ceza kesildi yalandan kim ölmüş 18 0 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: ne zaman seçim yaklaşsa vatandaşı düşünür oldunuz allaha havele ettim sizleri 10 1 Yanıtla
  • Bay RİZE: Kapatma cezası verin yada ennnnn en agır ceza verin haram zıkkım olsun herkes beddua etsin bunlara allah duyar bizi 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Rekabet Kurumu'ndan 11 firmaya ağır ceza! Bir araya gelip et fiyatlarını artırdıkları tespit edildi - Son Dakika
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