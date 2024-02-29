Rekabet Kurumu\'ndan 11 firmaya ağır ceza! Bir araya gelip et fiyatlarını artırdıkları tespit edildi

Ekonomi

Ne İmamoğlu ne de Kurum! İşte en büyük çıkışı yapan isim

Et fiyatlarını yakın markaja alan Rekabet Kurumu, 11 firmanın bir olup fiyatları artırdığını tespit etti. Fiyat artışlarının ardından harekete geçen Rekabet Kurumu, bu firmalara ulaştı ve cezai işlem uyguladı.

"SON 1 AYDA SİSTEMATİK FİYAT ARTIŞLARI YAŞANIYOR"

Detayları anlatan CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, ''Özellikle son 1 ayda ette muazzam ve sistematik bir şekilde fiyat artışları yaşanmaya başladı. Dana karkas et ocak ayında 280 liraya satılıyordu. Kuzu karkas 300 liraya satılıyordu ama şubat ayından itibaren sistematik düzenli fiyat artışları etlere yansıtılmaya başladı. Dana karkas 315'e çıktı, kuzu karkas ise 350'ye kadar alıcı bulmaya başladı'' dedi.

"'KESMEYİN, KESTİRMEYİN, BEKLEYİN' SÖYLEMLERİ VAR"

Bazı tedarikçiler ise sosyal medya grupları üzerinden fiyat belirlediğini belirten muhabir Emrah Çakmak ise, ''Eti tedarik eden bazı tedarikçiler sosyal medya üzerinden, çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden 'Karkas 250 lira bekleyin, kesmeyin. 290'a çıkacak, 290'ı bekliyorlar. Daha sonra bir daha bir yükseliş kesmeyin, kestirmeyin, bekleyin' söylemleri var'' bilgisini paylaştı.

"CEZAİ İŞLEM MÜKAFAT GİBİ GELİYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "Cezai işlem mükafat gibi geliyor sanki. 5 lira koyduğu zaman o ceza çıkıyor ve bunu da vatandaşın sırtından çıkıyor" vurgusu yaptı.

"TÜRKİYE'DE ET EKONOMİYİ YÖNLENDİRİYOR"

Yardımcı, ''Bunu öyle bir anda yaptılar ki sanki sistemi tıkamak için. 1 ay kaldı seçime. Öyle bir sisteme getirdiler ki Türkiye'de et ekonomiyi yönlendiriyor. Et piyasanın dengesini bozuyor.' ifadelerini kullandı.