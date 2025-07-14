Rekabeti Korumak İçin 141 Milyon TL Cezalı Reklamlar - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabeti Korumak İçin 141 Milyon TL Cezalı Reklamlar

14.07.2025 11:29
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Ticaret Bakanlığı, 2025'in ilk yarısında mevzuata aykırı reklamlara 141 milyon TL ceza kesti.

TİCARET Bakanlığı Reklam Kurulu, 2025 yılının ilk 6 ayında mevzuata aykırılık tespit edilen reklamlar için 141 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin işlemlerden kaynaklı mağduriyetlerinin önlenmesi, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamaların düzenlendiği hatırlatılarak, tüketicilere hitap eden her türlü reklam ve tanıtımın, aldatıcılık, bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismarı ve ekonomik çıkarların etkilenmesi gibi unsurlar bakımından titizlikle incelendiği kaydedildi.

12 BİN 499 DOSYA İNCELENDİ

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yılının ilk 6 ayında, gıda, sağlık, iletişim ve çok sayıda sektörden 12 bin 499 dosyanın incelendiği belirtilerek, "12 bin 499 dosyadan 11 bin 657'si mevzuatta yer alan başvuru koşullarını taşımaması veya kapsam dışı olması nedeniyle işleme alınmamıştır. Kalan 842 dosyadan ise 838'i Reklam Kurulu gündeminde değerlendirilerek karara bağlanmıştır. Ayrıca, 4 dosya hakkında ise tüketicilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla, Kurul kararı verilinceye kadar tedbiren durdurma uygulanmasına hükmedilmiştir. Son dönemde; elektrikli araçların sürüş menzili bilgileriyle ilgili tanıtımlar, hızla artan kullanıcı sayısına sahip müzik, video ve medya içerik platformlarında abonelik süreçlerini tüketici açısından karmaşık hale getiren ve 'karanlık ticari tasarım' olarak adlandırılan uygulamalar gibi çeşitli alanlara ilişkin başvurular Kurul gündemine gelmiştir. Reklam Kurulu gündeminde görüşülen 838 dosyadan 753'ü ilgili mevzuata aykırı bulunmuştur. Bu kapsamda 456 dosya için durdurma cezası, 17 dosya için durdurma ve erişim engeli cezası, 2 dosya için düzeltme kararı, 225 dosya için idari para ve durdurma cezası, 13 dosya için idari para, durdurma ve erişim engeli cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından toplamda 141 milyon 123 bin 32 TL idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca, 40 dosyada tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yalnızca erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiş, 85 dosya ise mevzuata aykırı bulunmamıştır" denildi.

GÜVENLİ VE ŞEFFAF ALIŞVERİŞ İÇİN ÖNERİLER

Açıklamada ayrıca tüketicilere ve satıcılara güvenli ve şeffaf alışveriş için önerilerde bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicilerin indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları için şu hususlara dikkat etmeleri büyük önem arz etmektedir: Alışveriş öncesinde ihtiyaçlarını doğru şekilde belirlemeleri, satıcı veya sağlayıcı hakkında ön araştırma yapmaları, satın alınacak mal veya hizmetin benzer ürünlerle fiyat karşılaştırmasını yapmaları, indirim tutarına ve oranlarına dikkat etmeleri, internet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri, sosyal medya üzerinden yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları, internet sitesinde SSL sertifikası, 3D secure gibi güvenlik unsurlarının bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri, ödeme yapmadan önce sunulan ön bilgilendirmeleri dikkatle okumaları. Öte yandan, indirimli satış kampanyası düzenleyen satıcı ve sağlayıcıların ise şu hususlara özen göstermesi gerekmektedir: İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerini, ayrıca satışa sunulan mal veya hizmet miktarı sınırlıysa bu miktarı açık ve anlaşılır bir şekilde belirtmeleri, hangi mal veya hizmetlerin indirim kapsamında olduğu ve uygulanacak indirim oranlarıyla ilgili yanıltıcı ifade veya görüntülere yer vermemeleri, indirim miktarı veya oranını belirlerken, indirimin başladığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyatı esas almaları ve bu indirimin öncesindeki fiyat bilgisini reklamlarda paylaşmaları, fiyatın geçerlilik süresi veya stok sınırı varsa, bu bilgileri reklamlarda açıkça belirtmeleri."

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabeti Korumak İçin 141 Milyon TL Cezalı Reklamlar - Son Dakika

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