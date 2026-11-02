Reklam Kurulu Antalya'da mağazaya yanıltıcı afişten 108 bin 370 lira ceza verdi - Son Dakika
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Reklam Kurulu Antalya'da mağazaya yanıltıcı afişten 108 bin 370 lira ceza verdi

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Antalya'daki outlet mağazasına '2. ürüne yüzde 50 indirim' afişleriyle tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle 108 bin 370 lira ceza verdi. Kampanyanın yalnızca ayakkabılarda geçerli olduğu belirlendi ve reklamlar durduruldu.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltıcı nitelikteki reklam ve tanıtımlara yönelik denetimler kapsamında Antalya'da bir outlet alışveriş merkezinde faaliyet gösteren mağazaya 108 bin 370 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, mağazada "2. ürüne yüzde 50 indirim" ifadelerinin yer aldığı afişlerin mağaza geneline ve farklı ürün gruplarının bulunduğu reyonlara yerleştirildiği tespit edildi. Söz konusu reklamlarla mağazadaki tüm ürünlerde indirim uygulandığı yönünde tüketicilerde algı oluşturulduğu belirlendi. Yapılan incelemede, kampanyanın yalnızca ayakkabı kategorisindeki ürünlerle sınırlı olduğu ortaya çıktı. Reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğuna karar veren Reklam Kurulu, ilgili mağazaya 108 bin 370 lira idari para cezası verilmesine ve söz konusu reklamların durdurulmasına hükmetti.

Bakanlık, tüketici haklarının korunması ve adil ticari ortamın sağlanması amacıyla yanıltıcı reklam ve tanıtımlara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
Ticaret BakanlığıAntalyaEkonomiGüncelSon Dakika

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