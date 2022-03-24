Reklam sektörü gençleri bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Reklam sektörü gençleri bekliyor

24.03.2022 11:38
Reklam sektörü gençleri bekliyor

Artline Reklam Ajansı Kurucu Başkanı Onur Durası, geleceğini şekillendirme aşamasındaki gençlere reklam sektörünü önerdi.

Artline Reklam Ajansı Kurucu Başkanı Onur Durası, geleceğini şekillendirme aşamasındaki gençlere reklam sektörünü önerdi. Sektörün gençlere ihtiyacı olduğunu belirten Durası, "Reklam sektöründe bir süredir yetkin insan kaynağı açığı var. Dolayısıyla reklam sektörü gençler için büyük fırsatlar barındırıyor" dedi.

Artline Reklam Ajansı Kurucu Başkanı Onur Durası, reklam sektörünün meslek arayışında olan gençler için büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Sektörde bir süredir yetkin insan kaynağı sorunu bulunduğunu belirten Durası, bunun nedenini dijitalleşmeyle birlikte yaşanan büyümeye bağladı.

"Sektörde insan kaynağı sorunu var"

Onur Durası reklam sektöründe insan kaynağı eksikliğine dikkat çekerek, "Reklam, iletişim ve medya sektörü, son yıllardaki dijitalleşmeyle birlikte çok hızlı büyüdü. Ancak insan kaynağı bu hıza yetişemedi, aynı hızda büyüyemedi. Dolayısıyla reklam sektörü çok ciddi bir insan kaynağı sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bu durum, yetenekli gençler için büyük bir fırsat. Sektörde başarı elde edip kısa sürede yükselebilirler. Özellikle dijital ve e-ticaretle ilgili departmanlarda yükselme fırsatları var" dedi.

"Kreatif ve gelişim odaklı olmak gerekiyor."

Durası, reklam sektöründe çalışmayı düşünen gençlere önemli tavsiyelerde bulunarak, "Sektörün fark oluşturan fikirlere, taze beyinlere ihtiyacı var. Reklam sektöründe çalışmak istiyorsanız orijinal fikirleriniz olmalı, aynı zamanda motivasyonunuzu her zaman yüksek tutmalısınız. Gelişim odaklı olmalı, bunun için kendinize fırsat ve zaman oluşturmalısınız. Dijital çok hızlı gelişen bir sektör, dolayısıyla o hıza yetişebilme refleksini gösterebilmelisiniz."

"Başarınızı alkışlamayan yerde çalışıp enerjinizi düşürmeyin."

Sektöre ilk adımın genellikle reklam ajansları aracılığıyla atıldığını dile getiren Onur Durası, "Ben gençlere tercih etmeleri gereken ajansları değil, uzak durmaları gereken ajansları sıralayacağım" diyerek şunları söyledi: "Bu dünyaya adım atmanız, ajanslar aracılığıyla olacak. Ama dikkat etmeniz gereken konu, sizin o ajansa ne katacağınız değil, ajansın size ne katacağı. Kariyerinizde daima kendinizi geliştirmeyi hedefleyin. Vaatlerinde gerçekçi olmayan, sizi beslemeyecek, gelişiminizi sağlamayacak, motivasyonunuzu kıracak, çeşitliliğe kucak açmayan, başarınızı alkışlamayan yerlerden uzak durun" diye konuştu. - MALATYA

YORUMLAR
500
Sosyal medya fotoğrafçılık tutkusunu popülerleştiriyor Sosyal medya fotoğrafçılık tutkusunu popülerleştiriyor FLAMİNGOLARIYLA ÜNLÜ ALANDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI FLAMİNGOLARIYLA ÜNLÜ ALANDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI

Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Reklam sektörü gençleri bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:29 Rus ordusundan yeni skandal! Ukrayna savaşına 20 yaşında bile olmayan azınlık askerleri göndermiş
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
11:04 Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 11:54:41. #1.11#
SON DAKİKA: Reklam sektörü gençleri bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement