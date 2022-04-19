EKO İKLİM Zirvesi'nin getirdiği canlılık reklam sektörünü memnun etti - Son Dakika

Ankara Ticaret Odasının (ATO) desteği ve öncülüğünde gerçekleşen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"nin başkent ekonomisine getirdiği canlılık, reklam sektörünü de memnun etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, otel ve konaklama sektörünün ardından Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Acar ve Ankara Reklamcılar Derneği (ARD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bora Hızal, beraberindeki heyetlerle ayrı ayrı ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde Baran'a, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da eşlik etti.

ARED ve ARD heyetleri, ATO'nun desteği ve öncülüğünde, 30-31 Mart'ta ATO Congresium'da gerçekleşen zirvenin getirdiği canlılık dolayısıyla sektörün teşekkürlerini iletti.

"Zirve Ankara ekonomisine ivme kazandırdı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, zirvenin başkent ekonomisine canlılık getirmesinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Zirve ile iklim değişikliği konusunda ülke genelinde bir farkındalık oluşmasına katkı sağladıklarına dikkati çeken Baran, "EKO İKLİM Zirvesi, Ankara ekonomisine ivme kazandırdı. ATO olarak şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlama hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz da zirvenin ülkenin dört bir yanında yerel alanda faaliyet gösteren işletmelerin katılımıyla hazırlandığına işaret ederek, "Nasıl ki iklim değişikliği konusu herkesi ilgilendiriyor, bu zirve de katılım sağlamak isteyen herkesin bir ucundan tutarak çalışma yaptığı, çok paydaşlı bir organizasyon oldu." ifadelerini kullandı.

"Ankara'yı iklim değişikliği konusunda markaladı"

ARD Başkanı Hızal ise söz konusu zirvenin her aşamasında reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren birçok firmanın etkin bir biçimde çalışma yürüttüğünü belirterek, "EKO İKLİM Zirvesi, başkent Ankara'yı iklim değişikliği konusunda markaladı. ATO'nun dünyanın geleceğini ilgilendiren iklim değişikliği konusunu ülke gündemine taşıma gayretini biz de kendi mesleğimizle desteklemek zorundaydık." ifadesini kullandı.

Kullanılan brandalar için "geri dönüşüm" önerisi

ARED Başkanı Acar da zirve için yapılan çalışmaların sektöre ciddi ekonomik girdi sağladığına değindi.

Acar, zirvede kullanılan brandaların geri dönüşüm sürecine dahil edilmesiyle ortaya çıkarılacak kilim ve pazar çantası gibi ürünlerin ihtiyaç sahiplerine verilmesine ilişkin çalışmalar yapılabileceğini vurguladı.