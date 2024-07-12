Rekolte arttı, altın sarısında hasat başladı Gürün'de kayısı hasadı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Rekolte arttı, altın sarısında hasat başladı Gürün'de kayısı hasadı başladı

Rekolte arttı, altın sarısında hasat başladı Gürün\'de kayısı hasadı başladı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Türkiye'de kayısı üretiminde 10. sırada yer alan ilçede kayısı hasadı başladı. Vali Yılmaz Şimşek, hasada katılarak çiftçilere bereketli bir sezon diledi. Vali Şimşek, bu yıl kayısı hasadında yüzde 20'lik bir rekolte artışının beklendiğini belirtti. Gürün ilçesi, mikro klima özelliği sayesinde kayısı üretimi için son derece elverişli bir bölge olarak biliniyor. Çiftçilere fide dağıtımı yaparak kayısı üretimini teşvik eden Vali Şimşek, Gürün kayısısının marka değerini yükseltmeyi ve Sivas'ın kayısı üretimindeki payını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

12.07.2024 17:44
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Rekolte arttı, altın sarısında hasat başladı

Gürün'de kayısı hasadı başladı

SİVAS - Türkiye'de kayısı üretiminde 10'uncu sırada yer alan Sivas'ın Gürün ilçesinde kayısı hasadı başladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün ilçesine bağlı Tepecik köyünde kayısı hasadına katıldı. Mevsimlik işçiler ile birlikte sohbet eden ve çalışmalarında kolaylıklar dileyen Vali Yılmaz Şimşek, kayısı üretimi yapan çiftçilere bereketli sezon temennisinde bulundu.

Rekolte yüzde 20 arttı

Kayısı bahçesinde açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, bu yıl kayısı hasadında yüzde 20'lik bir rekolte artışının beklendiğini ifade ederek, "Kayısı hasadına katıldık ve bereketli olsun dedik. Memnuniyetle gördük ki bu yıl ki rekolte gayet güzel. Yüzde 20'nin üzerinde rekoltede bir artış var. Bildiğiniz üzere Gürün ilçemiz meyvecilik açısından, mikro klima özelliği gösterdiği için son derece elverişli bir bölge. Özellikle Tepecik bölgesi kayısı üretimi açısından son derece elverişli ve her geçen gün buradaki kayısı üretimi artıyor" dedi.

15 bin ton kayısı hasadı bekleniyor

Çiftçilere fide dağıtımı yaparak teşviklerinin sürdüğünü ifade eden Vali Şimşek "Her yıl üreticilerimize fide dağıtıyoruz. İnşallah bu çabalarımızla buradaki kayısı fidesi sayısı daha da artacak. Şuan itibariyle bölgede yaklaşık 15 bin ton üretim söz konusu ve yaklaşık da 300 binin üzerinde bir kayısı fidanı var. Her yıl biz üreticilerimize fide dağıtmaya devam edeceğiz. Amacımız kayısı üretimini bu bölgede daha da artırmak. Gürün kayısısının marka değerini yükseltmek daha tanınır, bilinir hale getirmek. İnşallah bu çaba ve çalışmalarımızla belirttiğim gibi kayısı üretimini daha güzel noktalara getireceğiz ve Gürün'ün, Sivas'ın kayısı üretimindeki aldığı payı daha da yükseklere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Rekolte arttı, altın sarısında hasat başladı Gürün'de kayısı hasadı başladı - Son Dakika

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