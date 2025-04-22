Remed Assistance Bodrum Rallisi'nde Güvenlik Sağladı

Remed Assistance, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bodrum Rallisi'nde güvenliğin sağlanmasına katkıda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından organize edilen şampiyonanın ikinci etabına, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi destek verdi.

Remed Assistance, 479,84 kilometre uzunluğundaki rallinin tüm etaplarında, çekici ve ambulans ekipleriyle yarışmacıların ve araçların güvenliğini sağladı. 47 aracın yer aldığı Bodrum Rallisi'nin Remed Assistance etabında gerçekleşen yol dışı durumlar, kazalar ve mekanik arızalardan dolayı 8 araç yarış dışı kaldı.

Jandarma etabında 28 numaralı ekibin kaza yaparak takla atması sonucunda aracı ters döndü. Remed Assistance ekipleri, düzenlediği operasyonla olaya müdahale etti. Kaza yapan pilotlar Akın Can Kiper ve Murat Yılmaz'ın sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Remed Assistance Genel Müdür Yardımcısı Kemal Baykan, rallinin, zorlu etap koşullarına rağmen heyecanlı ve çekişmeli geçtiğini belirtti.

Remed Assistance özel etabı diğer bölümlerde birçok ekibin, çeşitli sebeplerle yarışı tamamlayamadığına değinen Baykan, "Özellikle jandarma etabında yaşanan kaza, güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Hem çekici hem de ambulans ekiplerimizle yarışçılara destek sağlamaktan ve bu heyecanın bir parçası olmaktan büyük gurur duyduk. Doğası ve atmosferiyle büyüleyen Bodrum'da yer almak, bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.