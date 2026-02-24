Renault, Flexis SAS'i Tek Sahibine Dönüştürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Renault, Flexis SAS'i Tek Sahibine Dönüştürdü

24.02.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Renault, Flexis SAS'in tek sahibi oldu ve yeni elektrikli van geliştirecek. Proje 2024'te tamamlanacak.

Renault Group, Volvo Group ve CMA CGM Group tarafından 2024'te yeni nesil elektrikli vanlar geliştirmek amacıyla kurulan ortak girişim Flexis SAS için bağlayıcı anlaşma imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Renault Group, Volvo Group'un yüzde 45 ve CMA CGM Group'un yüzde 10 hissesini devralarak Flexis'in tek sahibi olacak.

Bu değişiklikle Renault Group, en ileri teknolojileri içeren tamamen yeni ve tamamen elektrikli hafif ticari araç serisinin geliştirme sürecinin tüm sorumluluğunu da üstlenecek. Proje, Fransa merkezli yapısını koruyarak ilerleyecek.

Bu yönetişim değişikliği ise projenin ürün hedeflerinde veya başlangıçtaki endüstriyel planında herhangi bir değişikliğe yol açmayacak.

Sürecin gerekli rekabet onaylarının alınmasının ardından yılın ilk yarısının sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Projenin değeri, 2024'ten bu yana oluşturulan altyapı ve geliştirilen teknolojiler sayesinde düzenli olarak artarken, skateboard platformu ise 800V motor ve Yazılım Tanımlı Araç (SDV) mimarisi kentsel lojistiğin zorlukları ve artan karbon azaltım ihtiyacıyla güçlü bir uyum gösteriyor.

Renault Trafic Van E-Tech electric için geri sayım başladı

Renault Group ekipleri, yeni nesil elektrikli van serisinin geliştirme çalışmalarını sürdürürken, projenin ilk modeli Renault Trafic Van E-Tech electric'in yıl sonundan itibaren üretime girmesi planlanıyor.

Projenin geliştirme sürecinde Fransa'daki İle-de-France bölgesinde yer alan Renault Group tesislerinde, özellikle Guyancourt Technocentre ile Villiers-Saint-Frederic Hafif Ticari Araçlar Mükemmeliyet Merkezi'nde yaklaşık 1300 kişi görev alıyor. Araçların sanayileşme süreci ise Normandiya'daki Sandouville fabrikasında ilerliyor.

Proje kapsamında geliştirilecek araçların dağıtımı, Renault Group ile Renault Trucks arasındaki hafif ticari araçlara yönelik uzun soluklu işbirliğinin devamı olarak Volvo Group tarafından Renault Trucks aracılığıyla 2027'den itibaren gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Renault, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Renault, Flexis SAS'i Tek Sahibine Dönüştürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:23:40. #7.11#
SON DAKİKA: Renault, Flexis SAS'i Tek Sahibine Dönüştürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.