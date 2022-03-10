Renault MAİS müşteri memnuniyetinde zirvede yer aldı - Son Dakika
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Renault MAİS müşteri memnuniyetinde zirvede yer aldı

10.03.2022 17:39
Renault MAİS müşteri memnuniyetinde zirvede yer aldı

Müşteri deneyimini en iyi yöneten markaları belirleyen Şikayetvar A.C.E Awards'ta Renault ve Dacia, aldıkları puanlar ile kendi kategorilerinde zirvede yer aldı.

Müşteri deneyimini en iyi yöneten markaları belirleyen Şikayetvar A.C.E Awards'ta Renault ve Dacia, aldıkları puanlar ile kendi kategorilerinde zirvede yer aldı.

Şikayetvar A.C.E Awards'ta en iyi müşteri memnuniyetini yaşatan markalar bu yıl 7'nci kez ödüllendirildi. Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre belirlenen kazananlar cevaplama hızı, şikayet oranı, çözüm hızı, memnuniyet düzeyi, teşekkür oranı ve markayı tercih etme oranı gibi kriterler baz alınarak seçildi. Renault ve Dacia, A.C.E Awards'tan kazandıkları bu ödül ile üç yıl üst üste kendi kategorilerinde müşteri deneyimini en iyi yöneten marka seçildi.

Törende şirket adına ödülü Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş alırken, Dacia adına ise Renault MAİS Ticari Genel Müdür Yardımcısı Andreas Gabriel teslim aldı. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş bu prestijli ödülü almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Müşteri memnuniyeti, Renault MAİS olarak en önemli gündem maddelerimizin başında geliyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğumuz birçok proje gerçekleştiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda bütün müşterimize doğru çözümleri, doğru platformlar üzerinden sunmak ve beklentilerini karşılamak birincil önceliğimiz. Aldığımız bu ödüller de bizlere ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki dönemlerde de hedefimiz benzersiz bir müşteri deneyimi ve memnuniyeti sunmak olacak" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault MAİS, son yıllarda dönüşen ihtiyaçlara yönelik birçok çözümü müşterileriyle buluşturuyor. Servis sürecini pratik hale getiren Renault ve Dacia Port uygulamaları ile kullanıcılarla doğrudan iletişim için kullanılan Diyalog ve Whatsapp Hattı, müşteri deneyiminde önemli rol oynuyor. Kapında Vale Hizmeti, görüntülü görüşme ve e-ticaret gibi hizmetler de müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor. Ayrıca sosyal ağlar üzerinden de müşteri beklentileri en hızlı şekilde yanıtlanıyor. - İSTANBUL

Renault MAİS müşteri memnuniyetinde zirvede yer aldı
Renault MAİS müşteri memnuniyetinde zirvede yer aldı

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Renault, Dacia, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Renault MAİS müşteri memnuniyetinde zirvede yer aldı - Son Dakika


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