Üye Girişi
Renault'nun konsept otomobillerine iki ödül - Son Dakika

Renault'nun konsept otomobillerine iki ödül

30.09.2021 17:13
Renault'nun konsept otomobillerine iki ödül, System.String[]

Renault, konsept otomobil modelleri Morphoz ve Renault 5 Prototype ile iki ödüle layık görüldü.

Renault, konsept otomobil modelleri Morphoz ve Renault 5 Prototype ile iki ödüle layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, Renault 5 Prototype, Mart 2020 ile Mart 2021 arasında otomobil üreticileri tarafından sunulan konsept otomobillerle girdiği yarışın sonucunda, Car Design News dergisi tarafından "Yılın Konsept Otomobili" seçildi. Renault Morphoz ise Uluslararası Otomobil Festivali Grands Prix ödüllerinde "Créativ'Experience" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Tasarım Başkan Yardımcısı Gilles Vidal, R5 Prototype modelinin, bu ödülün sahibi olmasının Renault Tasarım ekibi için özel bir önemi olduğunu belirterek, "Otomobil uzmanlarından ve en büyük otomobil imalatçılarının tasarım yöneticilerinden oluşan bir jüri tarafından bu ödüle layık görülmek çok gurur verici. Seri üretimde dış tasarıma yüzde 90 oranında sadık kalınacağı da düşünüldüğünde, Renault 5 Prototype modeline karşı beğeniden ve ilgiden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Renault'nun elektrikli otomobilleri Avrupa'da yaygınlaştırmaya dönük isteğini ortaya koymak için tasarladığı Renault 5 Prototype, efsane modelin popüler ve temel özelliklerine sahip yapısıyla öne çıkıyor. Renault 5 Prototype, Renault'un zamandan bağımsız lider otomobillerinden birini, yüzde 100 elektrikli modern bir dokunuşla geleceğe taşıyor. Renault 5 Prototype modelden hareketle üretilecek seri üretim modelin 2024'te satışa sunulması planlanıyor.

İç hacim ve bagaj hacmi konfigürasyonu sunuluyor

Uluslararası Otomobil Festivali Grands Prix ödüllerinde motor sporları, mimari, moda, tasarım, kültür ve medya üyelerinden oluşan uzman bir jüri ekibi yılın en iyi ve etkileyici otomobil projelerini değerlendirerek ödüllendirdi.

Bu yıl 36'ncısı verilen ödül kapsamında, Renault Morphoz, en yenilikçi konseptin ödüllendirildiği Creativ'Experience ödülünün sahibi oldu. 29 Eylül'de düzenlenen gecede Renault Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, ödülü teslim aldı. Renault Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, "Renault olarak yaratıcılığımız dolayısıyla ödüllendirilmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu ödülü, otomobil dünyasının geleceğini yansıtan bu proje için çalışan ekipler adına alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Renault Morphoz, 2025 sonrasına dönük Renault'nun kişisel ve paylaşılabilir mobilite vizyonunu temsil eden fütürist bir araç olarak öne çıkıyor. İttifakın CMF-EV elektrikli modüler platformundan faydalanılan modelde, çok sayıda güç ve otonom kapasitenin yanı sıra iç hacim ve bagaj hacmi konfigürasyonu sunuluyor.

Otomobil, Renault, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Renault'nun konsept otomobillerine iki ödül - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı 17:09 Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi 16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti 16:31 İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti
Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor 16:19 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor Eşini vahşice öldürdü, sonra PKK'ya katılmak istedi 16:10 Eşini vahşice öldürdü, sonra PKK'ya katılmak istedi Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi 15:39 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı 15:04 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi 14:50 Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi

Son Dakika Haberleri
16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor
16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi
16:30 İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti
16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
16:18 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor
16:16 Hıçkırık nöbetlerine giren adam, 80 kilodan 65 kiloya düştü
16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
16:04 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu         
17:16
Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor         
16:57
Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı         
16:43
Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi         
16:22
Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey         
16:15
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı         
15:16
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar         
14:43
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 17:20:32. #1.12#
SON DAKİKA: Renault'nun konsept otomobillerine iki ödül - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement