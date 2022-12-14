Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatları yüzde 36 zamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilaç temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin, "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız" açıklamasından sonra ilk adım atıldı. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair karar değişti.

YÜZDE 36 ARTIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri Aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.

BAREM DEĞERİ NE KADAR OLDU?

Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 lira oldu. Temmuz ayındaki düzenlemeyle bu değerler fiyat korumalı ürünler için 27,13 lira olmuştu. Diğer ürünlerde ise 14,18 liraydı.

BAKAN KOCA: PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ İÇİN İLK ADIM ATILDI

Karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin" dedi.

"YILDA 1 KEZ ZAM OLMASI DOĞRU DEĞİL"

Bakan Koca, bazı ilaçların piyasada bulunamadığı iddialarına ilişkin dün yaptığı açıklamada "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı, çözüm için bir yol haritamız var. İlaç fiyatlarında yılda 1 kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az 2 kez olması gerektiği kanaatindeyiz." demişti.