Resmi Gazete'de yayımlanan MASAK tebliğiyle sigorta ve ödeme limitleri arttı - Son Dakika
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Resmi Gazete'de yayımlanan MASAK tebliğiyle sigorta ve ödeme limitleri arttı

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MASAK Genel Tebliği'nde değişiklik yapan tebliğ Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Hayat sigortası, ön ödemeli kart, elektronik para ihracı ve ödeme hizmeti işlemlerinde limitler yükseltildi; BMGK kararlarına konu bilgilerin MASAK sitesinden duyurulması amaçlanıyor.

Hayat sigortası sözleşmelerinde, ön ödemeli kartlarda, elektronik para ihracında ve ödeme hizmeti işlemlerinde parasal limitler yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, emeklilik sözleşmeleri ve çalışanlara ücretlerinden kesinti yapılarak emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ile bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı 20 bin lira, ek primli olup prim tutarı da 50 bin liranın altında olan hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde limitler güncelledi.

Üzerindeki numara bazında hesap takibi yapılan, isimsiz, önceden ödeme ya da yükleme yapılarak kullanılabilir hale gelen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma izin verilen ön ödemeli kart limitlerinde güncellemeye gidildi.

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, parasal limitler de güncellendi. Böylece, basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabildiği, hayat sigortası sözleşmelerinde, ön ödemeli kartlarda, elektronik para ihracında ve ödeme hizmeti işlemlerinde parasal limitler yükseltilerek, söz konusu işlemler bakımından yükümlülere daha geniş hareket alanı sağlandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin bilgilerin, yükümlülerce Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamında işlemlerin ertelenmesi de dahil gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını sağlamak için MASAK'ın internet sitesinden duyurulması amaçlandı.

Mevcut durumda, BMGK kararları kapsamında malvarlığının dondurulmasına karar verme yetkisi Cumhurbaşkanı yetkisindeyken, Tebliğ bu konuda herhangi bir değişiklik öngörmüyor. Yapılan bu düzenlemeyle, BMGK kararlarının yükümlülerce bilinirliğinin artmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiMali Suçları Araştırma KuruluEkonomiSigortaFinansSon Dakika

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