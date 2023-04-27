Devlet, çiftçilerin tarımsal sulama masraflarının yarısını karşılayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Devlet, çiftçilerin tarımsal sulama masraflarının yarısını karşılayacak

27.04.2023 16:50

Tarımsal sulama faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, çiftçilerin tarımsal sulama ücretinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak kurak dönemlerin sıklığında meydana gelen artış, suyun ve sulama yönetiminin gıda güvenliği bakımından ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Tarımsal verimliliğin artırılmasında ve tarım sektöründe katma değerin yükseltilmesinde su ve sulama yatırımları en önemli etken konumundadır. Sulama, tarımda çarpan etkisi gösteren bir yatırımdır. Sulu tarıma geçiş, başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olmaktadır" denildi.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN ÜZERİNDEKİ GİRDİ YÜKÜNÜ AZALTMAK HEDEFİMİZ"

Türkiye'nin yarı kurak bir coğrafyada bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı 8,5 milyon hektar olarak belirlenmiş olup, son yıllarda yapılan önemli yatırımlarla bu miktarın yüzde 80'nine karşılık gelen yaklaşık 6,9 milyon hektar arazi sulamaya açılmıştır. Sulanan arazi miktarını artırmanın yanında, iptidai sulama sistemlerinin modernizasyonu sağlamaya dönük önemli yatırımlarda hayata geçirilmektedir. İnşa halindeki sulama projelerimiz yüzde 94 oranında modern sulama sisteminden oluşmaktadır. Öte yandan sulamanın verimini arttıracak, toprağa değer katacak arazi toplulaştırma yatırımları da hız kesmeden devam etmekte olup toplulaştırma yapılan arazi miktarı 7 milyon hektara ulaşmıştır. Sulama ve toplulaştırma projelerimizle tarımsal verimi artırmak ve üretim girdilerinin tasarruflu kullanımını yaygınlaştırarak çiftçilerimizin üzerindeki girdi yükünü azaltmak hedeflerimiz arasındadır" denildi.

TARIMSAL SULAMA ÜCRETİNİN YÜZDE 50'Sİ DEVLETTEN

Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 26 Nisan 2023 Çarşamba günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Karar' çiftçilerimiz açısından müjde niteliğindedir. 'Sulamada Milat' olarak değerlendirilebilecek bu karar ile çiftçilerimizin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Bu karar ile sulama sahasında tarım yapan çiftçilerimizin 2023 yılında su kullanım hizmet bedellerinin desteklenerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet güçlerinin arttırılması hedeflenmektedir. Yaklaşık 4,5 milyar TL'ye tekabül eden bu destek ile gıda arz güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir."

Çiftçinin tarımsal sulama ücretinin yüzde 50'si devletten
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Devlet, çiftçilerin tarımsal sulama masraflarının yarısını karşılayacak - Son Dakika


Son Dakika
18:50 Galatasaray'ın tepkisini çekmişti! Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkasında hakemler var
18:22 HÜDA-PAR'dan Mansur Yavaş'a suç duyurusu! Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Şeref madalyasıdır
18:09 Akit gazetesinin İstanbul'daki binası yangınlara teslim oldu
18:02 İstanbul'da korkutan yangın! Akit gazetesinin binası alev alev yanıyor
17:56 İtalya futbolu hareketli günler geçiriyor! Milli futbolcu Merih Demiral, teknik direktörüyle kavga etti
17:52 İtalyan futbolu çalkalanıyor! Milli yıldız Merih Demiral, teknik direktörüyle kavga etti
17:52 Küçükçekmece'de korkutan yangın! Halı imalathanesinde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
17:48 Genel sekreter cinayetinde 10 yıl sonra yeni gelişme! Sanığın evinde bulunan boş kovan, cinayette kullanılan silahtan çıkmış
17:40 Sandık görevlileri listesini YSK'ya geç teslim eden CHP Denizli İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti
17:39 8 milyonluk vurgun! Dolandırıcıların ağında bu sefer emekliler vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2023 19:05:33. #1.13#
SON DAKİKA: Devlet, çiftçilerin tarımsal sulama masraflarının yarısını karşılayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement