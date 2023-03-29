Resmi Gazete'de yayınlandı! Cep telefonlarının fiyatını iki misli artıracak düzenlemede iptal kararı - Son Dakika
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Resmi Gazete'de yayınlandı! Cep telefonlarının fiyatını iki misli artıracak düzenlemede iptal kararı

29.03.2023 10:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara çıkarmayı amaçlayan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Düzenleme yürürlüğe girseydi, 30 Mart itibarıyla cep telefonlarının fiyatları vergilerin de dahil edilmesiyle en az iki katına çıkacaktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara yükseltilmesine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

TELEFONLARIN FİYATI İKİYE KATLANACAKTI

28 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecek, düzenleme ile telefonların fiyatları vergilerin de dahil edilmesiyle en az iki katına çıkacaktı.

BAŞKA BİR TEBLİĞ İLE KALDIRILDI

Söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir tebliğ ile kaldırıldı.

YORUMLAR (2)
  • TC Tabak: ramazan indirimi herhalde. Kime yaradı acaba. Fakir zaten telefona ulaşamıyor, Emekli geçimi ancak sağlıyor, öğrenci ailesi var ise çalışır ise o şekil alabiliyor... Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • ahmet şahin: Secim olmasa yaparlarmıydı bu durdurmayı... Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Resmi Gazete'de yayınlandı! Cep telefonlarının fiyatını iki misli artıracak düzenlemede iptal kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayınlandı! Cep telefonlarının fiyatını iki misli artıracak düzenlemede iptal kararı - Son Dakika
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