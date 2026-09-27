Resmi Gazete kararıyla Tavşanlı\'da yaklaşık 287 hektar maden sahası yatırım alanı oldu

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 287 hektardan oluşan maden sahaları, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'Tavşanlı Yatırım Alanı' olarak ilan edildi. AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, kararla birlikte Türkiye'nin en önemli linyit yataklarına sahip Tavşanlı'da eski maden sahalarının fabrikalara ve üretim tesislerine dönüşeceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ilişkin 'yatırım alanı' kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren kömür çıkarıldıktan sonra kaderine terk edilen ve yaklaşık 287 hektardan oluşan maden sahaları, 'Tavşanlı Yatırım Alanı' olarak ilan edildi. Bu kararla, yer altı zenginlikleri ve köklü tarihiyle bilinen Tavşanlı'nın ekonomisine, enerjinin yanı sıra yüksek teknolojili sanayi sektörleri eklenecek. Türkiye'nin en önemli linyit yataklarına sahip olan Tavşanlı'da eski maden sahaları fabrikalara, üretim tesislerine dönüşebilecek.

Öte yandan belirlenen bölgede üretim tesislerinin kurulumu için tüm izin süreçleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Bölgenin ihtiyacı olan yol, su, elektrik gibi altyapı hizmetleri öncelikli olarak karşılanacak. Ayrıca yatırımcıların finansmana erişimi kolaylaştırılırken çeşitli teşviklerden de yararlanmaları sağlanacak.

TARİHİ ADIM

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, bölgeye büyük üretim hareketi katacak karar nedeniyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti. Demir, alınan kararın, şehrin sanayisi, üretimi, istihdamı ve ekonomik geleceği açısından tarihi bir adım olarak nitelendirdi.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe ise kararla Tavşanlı'nın cazibe merkezine dönüşeceğini ifade ederek, "Bu alanı ileri teknoloji ve yüksek katma değerli üretim yapan firmaların tercih ettiği güçlü bir yatırım merkezi haline getireceğiz" dedi.