"Alışveriş siteleri, artık para iadesinden sorumlu" - Son Dakika
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"Alışveriş siteleri, artık para iadesinden sorumlu"

25.08.2022 13:18
"Alışveriş siteleri, artık para iadesinden sorumlu"

Resmi Gazetede 23 Ağustos'ta yayımlanan mesafeli sözleşmelerde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, internet alışveriş platformlarına ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor.

Resmi Gazetede 23 Ağustos'ta yayımlanan mesafeli sözleşmelerde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, internet alışveriş platformlarına ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Umut Yeniocak, alışveriş sitelerinin tahsil ettikleri paraların tüketiciye iadesinden sorumlu tutulabileceğini açıkladı.

Yapılan değişiklikler arasında göze çarpan en önemli hususun, internet alışveriş sitelerinin tüketiciye karşı sorumluluklarının önemli ölçüde artırılmış olması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yeniocak, alışveriş sitelerinin bugüne kadar birçok vakada tüketiciye karşı satıcının sorumlu olduğu, kendilerinin satıcı değil sadece satıcıyla tüketici arasında aracı oldukları savunmasını yaptıklarını hatırlattı. Doç. Dr. Yeniocak, ancak yapılan değişikliklerle, uygulamada tüketicileri mağdur eden bazı konularda, satıcıyla birlikte alışveriş sitelerinin de tüketiciye karşı sorumlu olacağı yönünde kurallar getirildiğine dikkat çekti.

Yapılan değişiklikleri özetleyen Doç. Dr. Yeniocak, alışveriş sitelerinin de artık cayma hakkı ve diğer konularla ilgili tüketiciye ön bilgi verilmesinden satıcıyla birlikte sorumlu olduğunu anlattı. Doç. Dr. Yeniocak, "Cayma hakkını kullanmak isteyen tüketicinin, 14 gün içinde satıcıya bildirimde bulunması gerekiyordu.  Şimdi, cayma bildirimi alışveriş sitelerine de yapılabilecek" dedi.

"14 GÜN İÇİNDE VE TEK SEFERDE İADE"

Doç. Dr. Yeniocak, bugüne kadar cayma hakkı kullanıldığında, para iadesinin hangi sürede yapılması gerektiğinin belli olmadığını, tüketicilerin bazen uzun süre para iadesi alamayıp mağdur olduklarını, bu düzenleme ile iadenin, 14 gün içinde ve tek seferde yapılması zorunluluğu getirildiğini dile getirdi. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde de banka tarafından yapılacak iadenin kredi kartına tek seferde yapılması kuralının getirildiğini ifade eden Doç. Dr. Yeniocak,  tüketiciden para tahsilatını alışveriş sitesi yapmışsa, cayma halinde tüketiciye yapılması gereken para iadesinden yine alışverişin yapıldığı sitenin de sorumlu olacağını vurguladı.

"CEP TELEFONU SATIŞLARINDA CAYMA HAKKI KALDIRILDI"

Bir diğer önemli değişikliğin de elektronik cihazlarla ilgili olduğunu belirten Doç. Dr. Umut Yeniocak, "Cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarların satışında cayma hakkının kullanılması yasaklandı. Yani tüketiciler alışveriş sitelerinde satın aldıkları bu ürünleri sebepsiz şekilde iade edemeyecekler. Yapılan değişiklikle tüketiciler, kendilerine ön bilgi verilmiş olması kaydıyla, iade gönderim masrafından sorumlu tutuluyor, bu düzenlemeyle ürünlerin iade oranlarında azalma olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu değişikliklerin 1 Ekim 2022'de yürürlüğe gireceğinin altını çizen Doç. Dr. Yeniocak, ancak bankalar için getirilen cayma halinde paranın kredi kartına tek seferde iade edilmesi kuralının 1 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceği bilgisini verdi.


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Kaynak: DHA

Altınbaş Üniversitesi, alışveriş, Umut, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Alışveriş siteleri, artık para iadesinden sorumlu' - Son Dakika

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