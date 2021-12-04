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"Rezidanslardan toprağa dönüş başladı" - Son Dakika

"Rezidanslardan toprağa dönüş başladı"

04.12.2021 10:45
"Rezidanslardan toprağa dönüş başladı"

Mekan planlama, kurgu, inşaat, proje ve üretim yönetimi konularında uzman İç Mimar Umut Mehmet Gürler, sosyal medyayı son derece etkin kullanması nedeniyle binlerce kişiye ulaştı.

Mekan planlama, kurgu, inşaat, proje ve üretim yönetimi konularında uzman İç Mimar Umut Mehmet Gürler, sosyal medyayı son derece etkin kullanması nedeniyle binlerce kişiye ulaştı.

Özellikle pandemi döneminden itibaren sosyal medyada paylaştığı örnek daire turları, mekanlarda küçük dokunuşlarla büyük değişimler, ofis tasarım ve akıllı ev incelemeleri konulu videolarını binlerce kişinin izlediği Umut Mehmet Gürler, meslektaşlarına da bu konuda çağrıda bulunarak vizyonlarını değiştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Evlerin, içinde yaşayan bütün bireylerin ihtiyacını karşılayacak bir biçimde dizayn edilmesi gerektiğini ifade eden Umut Mehmet Gürler; "İç mimarlar, danışanlarının aile yaşantılarını, fert sayısını, ilgi alanlarını, mesleklerini, ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz ederek çalışmalar ortaya koyması gerek. Yapılan araştırmalar, pandemi süreci ile birlikte özellikle müstakil evlere olan yönelimin arttığını ve evlerin hem ofis hem de bir dinlenme alanı olarak kullanılmasına dair ihtiyacın ortaya çıktığını gösteriyor" dedi.

"Devasa kuruluşlar bahçeli müstakil binalara taşınıyor"

Umut Mehmet Gürler, dünya çapında hizmet veren büyük şirketlerin ofislerinin şehir merkezlerinden uzaklara taşımaya başladığını, aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanında bulunan devasa kuruluşların da bahçeli müstakil binalara taşınmayı düşündüklerini anlattı. Gürler, bu anlamda kendilerinden destek talep eden firma sayısının her geçen gün arttığına değinerek; "Bahçeli ofisler bireylerin nefes almaları ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir biçimde dinlenmeleri hatta geniş alanlara yayılarak çalışmaları noktasında daha önemli iş alanlarını oluşturmaya başladı. Özellikle emlak ofisleri, dış ticaret kuruluşları müşterileri ile yüz yüze gelirken bahçeli ofislerdeki alanları tercih etti. Yine dernekler ve sivil toplum kuruluşları da faaliyet ve toplantılarını derneklerinin bahçelerindeki açık alanlarda yapmaya başladı. Bu anlamda mimarlardan özellikle bahçeli lokasyonların, müstakil evlerin ya da villaların tasarımları talep edildi. Korona virüs pandemisi sürecinde ve pandemi sonrasında yine iç mimarların en çok çalıştığı alanlar arasında teraslar, toplantı salonları ve bahçeler bulundu" diye konuştu.

Yüksek katlı rezidanslardan ayrılığın başladığına, bireylerin toprağa dönüşünün daha da hız kazanacağına işaret eden Umut Mehmet Gürler, bireylerin doğa ile ilişkilerin daha da sıklaştırılması ve özellikle de yeni neslin doğa ile daha çok iç içe olması için yeni tasarımların ortaya konacağını belirtti. - BATMAN

Rezidanslardan toprağa dönüş başladı
Rezidanslardan toprağa dönüş başladı
Rezidanslardan toprağa dönüş başladı

Türkiye, İnşaat, Umut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Rezidanslardan toprağa dönüş başladı' - Son Dakika Ekonomi


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