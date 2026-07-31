Riskli Mükelleflere 5 Kat Teminat - Son Dakika
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Riskli Mükelleflere 5 Kat Teminat

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Riskli mükellefler, vergi teminatı olarak 5 katı kadar teminat verecek. Yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Vergi teminat uygulaması kapsamında "riskli mükellefler" 5 katı kadar teminat verecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, teminatın verileceği yılda sunulması gereken ve bir önceki yıla ait olan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde, ilgili şartları taşıması durumunda uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükellefler, beşte bir oranında teminat verecek.

Hakkında sahte, yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünden vergi inceleme raporu düzenlenen mükellefler ise vergi inceleme raporlarının vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih ile kesinleşmesi arasındaki sürede beş katı kadar teminat verecek. Söz konusu raporların vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten sonra mükelleflere tebliğ edilecek bir yazıyla teminatlarını 30 gün içinde tamamlamaları istenecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Riskli Mükelleflere 5 Kat Teminat - Son Dakika

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