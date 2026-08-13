Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı - Son Dakika
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Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı

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Mardinspor Stadı'nda Fenerbahçe marşının son ses çalınması dikkat çekti. Stadyumun hoparlörlerinden yüksek sesle Fenerbahçe marşı açılmasının ardından marşı çalan personelin istifasının istendiği belirtildi.

Mardinspor Stadı'nda beklenmedik bir olay yaşandı. Stadyumun ses sisteminden Fenerbahçe marşı yüksek sesle çalındı. Marşın tribünlerin bulunduğu alanda son ses yankılanması dikkat çekerken, yaşananların ardından olayın sorumlusu olduğu belirtilen personelle ilgili harekete geçildi.

İSTİFASI İSTENDİ

Stadyumun ses sisteminden Fenerbahçe marşını açan personelin istifasının istendiği belirtildi. Yaşanan olayın ardından personelle ilgili alınacak karar merak konusu olurken, konuyla ilgili başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

Mardinspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • cengiz cengiz:
    ne olmuş caldiysa her küçük takımda çalışan hatta yöneticiler bile büyük takım taraftarı ses kontrol esnasında sevdiği takımı marşını çalması problem mi Mardin Fenerbahçenin rakibi degil 1 0 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp yxdjwxpmhp:
    cinconlular rahatsız olmuş daha çok kuduracaklar bu sene daha çok istifa isterler 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı - Son Dakika
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