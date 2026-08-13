Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı

Mardinspor Stadı'nda beklenmedik bir olay yaşandı. Stadyumun ses sisteminden Fenerbahçe marşı yüksek sesle çalındı. Marşın tribünlerin bulunduğu alanda son ses yankılanması dikkat çekerken, yaşananların ardından olayın sorumlusu olduğu belirtilen personelle ilgili harekete geçildi.

İSTİFASI İSTENDİ

Stadyumun ses sisteminden Fenerbahçe marşını açan personelin istifasının istendiği belirtildi. Yaşanan olayın ardından personelle ilgili alınacak karar merak konusu olurken, konuyla ilgili başka bir ayrıntı paylaşılmadı.