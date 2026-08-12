Denizde hareketsiz bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika
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Denizde hareketsiz bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü

Denizde hareketsiz bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü
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Edirne’de Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde serinlenmek için girdiği denizde hareketsiz bulunan İlyas Oğuz (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli Köyü sahilinde serinlemek için denize giren 70 yaşındaki İlyas Oğuz, bir süre sonra suda hareketsiz bulundu.

KIYIYA ÇIKARILDI

Olay, dün akşam saatlerinde Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli Köyü sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Oğuz'un bir süre sonra suda hareketsiz kaldığını fark eden çevredekiler, onu kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Oğuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Oğuz'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizde hareketsiz bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika

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