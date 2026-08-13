Öcalan\'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı

Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde ailesiyle bir araya geldiği ziyaretin fotoğrafı 10 ay sonra gün yüzüne çıktı. Bugüne kadarki en kalabalık aile ziyareti olduğu belirtilen fotoğraf karesi, Öcalan'ın kendi isteği üzerine çekildi.

İLK KEZ BİR AİLE FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bugüne kadar yalnızca siyasi heyetler (DEM Parti heyetleri) ile çekilmiş fotoğrafları kamuoyuna yansımıştı. İlk kez bir aile ziyaretine ait olan bu fotoğraf, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Kayıtlara göre 31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette çekilen fotoğrafta; Öcalan'ın kız kardeşi Fatma Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan yer alıyor.

EN KALABALIK ZİYARET

Ortaya çıkan fotoğrafın arka planına dair detaylar da dikkat çekti. Söz konusu görüşmenin, Öcalan ailesinin bugüne kadar İmralı'ya gerçekleştirdiği en kalabalık ziyaret olduğu ifade edildi. Ayrıca bu tarihi ziyaretin ölümsüzleştirilmesi ve fotoğrafın çekilmesi talebinin bizzat Abdullah Öcalan'dan geldiği aktarıldı.

MASADAKİ HEDİYE KUTUSU DETAYI

Ömer Öcalan'ın paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise masanın üzerinde duran kutular oldu. Edinilen bilgilere göre; Öcalan'ın hemen önünde yer alan bu kutuların içinde kendisine hediye edilen çeşitli kalemler ve tespihler bulunuyor. Öcalan'ın, bu kutulardaki hediyeleri zaman zaman kendisini ziyarete gelen isimlere dağıttığı öğrenildi.