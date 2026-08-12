'Markete gidiyorum' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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'Markete gidiyorum' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu

\'Markete gidiyorum\' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu
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Pendik'te 'Markete gidiyorum' diyerek evden çıkan 2 çocuk babası 43 yaşındaki Mutlu Temiz, gittiği sitenin bahçesinde yüzüstü yatarken bulundu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasında yanındaki kişiyle birlikte yürürken düştüğü görülen Temiz'in ailesi, olayın cinayet olabileceğini belirterek kapsamlı soruşturma talep etti.

Pendik'te 'Markete gidiyorum' diyerek evden çıktıktan sonra bir sitenin bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybettiği belirlenen Mutlu Temiz'in (43) ailesi, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istiyor. Güvenlik kamerası görüntülerinin ayrıntılı incelenmesini ve Temiz'in olay öncesinde görüştüğü kişilerin tespit edilmesini de isteyen baba Abdullah Temiz, "O sitede ne olduğunu bilmiyoruz. Sitenin önünde iki arabanın arasında yerde yüzüstü yatar halde buluyorlar." dedi. Anne Gülperi Temiz ise, "'Bir şey istiyor musun. Ben dolaşıp, markete gidip geleceğim' diyerek gitti. Kimse bunun suçlusu çıksın. Adalet yerini bulsun istiyorum" diye konuştu.

'Markete gidiyorum' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu

HASTANEYE ULAŞAMADAN ÖLDÜ

Olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 17.30 sıralarında Kurtköy'de bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Mutlu Temiz, saat 13.00 sıralarında Kaynarca'daki evinden ayrılarak Kurtköy'deki siteye gitti. Temiz, sitedeki apartmandan yanındaki 1 kişiyle çıktıktan sonra, oturduğu bahçe duvarı üzerinden yüzüstü düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü 2 çocuk babası Temiz'in yolda öldüğü tespit edildi. 

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken anne ve babası Temiz'in gittiği sitede ne yaşandığını ve oğullarının neden öldüğünü bilmek istediklerini söyledi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, baba Abdullah Temiz, oğlunun yaklaşık 2 ay önce sağ bacağına pıhtı attığını ve bu nedenle tedavi gördüğünü belirterek, yaşananların bu rahatsızlığı tetiklemiş olabileceğini dile getirdi.

'Markete gidiyorum' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu

"O SİTEDE NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Baba Abdullah Temiz, "Oğlum en son 5 yıldır Tuzla Tersane'de çalışıyordu. Torunumun rahatsızlığı nedeniyle Amasya Taşova'ya getirdim. Orada ev kiraladım. Orada 5-6 ay kaldılar. Torunum 'Ben İstanbul'u seviyorum' diyerek 1 aylığına İstanbul'a gezmeye gönderdim. İstanbul'a geldiğinde oğlum da hiç kimsemiz olmadığı halde Alt Kaynarca'dan Kurtköy'e orada bir yere misafirliğe gidiyor. Orada arkadaşı mı ne olduğunu bilmiyoruz. Orada başına bu olay geliyor. Kurtköy'de bir siteye gidiyor. O sitede ne olduğunu bilmiyoruz. Sitenin önünde 2 arabanın arasında yerde yüzüstü yatar halde buluyorlar. Oğlumun kalp krizi değil de cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz. Bunun savcılarımızdan, hakimlerimizden, polislerimizden iyice araştırılmasını istiyoruz. Sitedeki güvenlik kameralarının incelenmesini istiyorum. Sitede girerken güvenlik görevlisine buraya misafir geldiğine dair ismini yazdırmış; ama burada hangi daireye gitti. Kiminle görüştü; bilmiyoruz. Bunun araştırılmasını istiyoruz." dedi.

'Markete gidiyorum' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu

"CİNAYET DE OLABİLİR"

Oğlunun ayrıldığı iş yerinden alması gereken tazminatı alamadığını söyleyen Temiz, "Tersaneden ayrılalı 7-8 ay oldu. 30 bin lira kadar bir buradan tazminat alacağı vardı. Patronu 5-6 aydır ödemiyor. Telefonu bazen açıyor, bazen açmıyor, bazen mesaj atıyor, mesajına cevap vermiyor. 5-6 aydır atlatıyor. Bunun yanına mı gitti. Bununla mı görüştü bilmiyoruz. Bunların araştırılmasını istiyoruz. Eşi abisine gitmişti. Sadece burada babaanneleriyle torunlarım vardı. Çocuklara da 'Şuraya gidiyorum' diye hiçbir bilgi vermemiş, evden çıkmış, gitmiş. Benim tek oğlum, bir oğlum, bir kızım var. Oğlum da şu an rahmetli oldu. Ben bunun araştırılmasını istiyorum. Burada cinayet de olabilir. Acımız çok büyük. Bunu savcıların araştırmasını istiyorum. Bütün yetkililerden destek bekliyorum. Oğlumla 1 gün önce görüştüm. 'Ne yapıyorsun' diye beni sordu. Ben de 'Torunlarımla evimde oturuyorum' dedim. Cumartesi günüydü" diye konuştu.

'Markete gidiyorum' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu

"4-5 DAKİKA GEZMİŞ MÜDAHALE ETMEMİŞ"

Baba Abdullah Temiz, "Bugün gittim, güvenlik kameralarını izledim. Oğlumun güvenlik kamerasında birisiyle çıktığını gördüm. Sonra kaldırım taşının üzerine oturdu. 2-3 dakika sonra sağ kolunun üzerine, iki arabanın arasında yere düştü; ama yanındaki arkadaş gözükmüyor. Bu yanındaki arkadaş 4-5 dakika hiç müdahale etmemiş, ambulansı çağırmamış. Sonradan görenler çağırmış, ambulans gelmiş, hastaneye kaldırmışlar. Yanında beraber çıkan arkadaş da şüpheli. Onunla çıktığına göre içeride ne yaptığını bilmiyoruz. Güvenlik görevlisi de düştükten sonra 4-5 dakika oralarda gezdiğini, müdahale etmediğini söyledi. Bize verdiği bilgi böyle. Bu arkadaşın oğluma bir şey içirmiş olabileceğini de düşünüyorum. Bir de bunun sağ bileğine pıhtı attı. Bunun tedavisini 2 aydır görüyordu. Tedavisi devam ediyordu. O da tetiklemiş olabilir mi bilmiyorum. Şimdi o arkadaşı oğluma bir şey içirmiş olabilir o da tetiklemiş olabilir" dedi.

'Markete gidiyorum' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu

"'MARKETE GİDECEĞİM' DİYEREK EVDEN ÇIKTI"

Anne Gülperi Temiz, "Birisi mi vurdu, kendimi böyle oldu, ne olduysa her şey ortaya çıksın. Detaylarını istiyorum. Orada ne işi vardı, kim götürdü, kime niye çağırıldı. Sonuç şüpheli. Niye çağırıldı. Benim oğlumun ormanın orada ne işi vardı. 'bir şey istiyor musun. Ben dolaşıp, markete gidip geleceğim' diyerek gitti. Kimse bunun suçlusu çıksın. Kahvaltıyı 12.00 -13.00 gibi yaptı gitti. Adalet yerini bulsun istiyorum. Benim bağrımı yaktılar, Allah da kim yaptıysa cezasını versin. Benim biricik oğlumdu. Allah bildikleri gibi yapsın" ifadelerini kullandı.

'Markete gidiyorum' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu

DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan Mutlu Temiz'in hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yanındaki kişiyel beraber binadan çıkan Mutlu Temiz'in merdivenerden inerken, yanındaki kişinin koluna girdiği anlar yer alıyor. Temiz ve yanındaki kişi merdivenlerden iniyor. Bahçe duvarını gösteren kişi Temiz'e oturabileceğini işaret ediyor. Temiz, araçların park ettiği alanın yakınındaki bahçe duvarı üzerine oturduktan kısa bir süre sonra yüzüstü yere düşüyor.

'Markete gidiyorum' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 'Markete gidiyorum' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

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