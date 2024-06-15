Rize-Artvin Havalimanı 2024 Yılının İlk 5 Ayında 425 Bin 967 Yolcuya Hizmet Verdi

Ekonomi

Rize-Artvin Havalimanı 2024 yılının ilk 5 ayında 425 bin 967 yolcuya hizmet verdi.

14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nın 2024 yılının ilk 5 ayının istatistikleri açıklandı. 1 Ocak-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yolcu trafiği toplamda 425 bin 967 iken 3 bin uçakta iniş kalkış yaptı. Havalimanı Mayıs ayında iç hatlarda 88 bin 690, dış hatlarda ise 240 olmak üzere toplamda 88 bin 930 yolcuya hizmet verdi. Havalimanında Nisan ayında uçak iniş-kalkış toplam sayısı 594'e ulaştı. - RİZE