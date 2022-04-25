Rize-Artvin Havalimanı geceleri ışıl ışıl - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı geceleri ışıl ışıl

25.04.2022 12:13
Rize-Artvin Havalimanı geceleri ışıl ışıl

İnşaatında sona gelinen ve ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı geceleri ışıl ışıl görüntüsü ile dikkat çekiyor.

İnşaatında sona gelinen ve ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı geceleri ışıl ışıl görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanarak, havalimanı geçtiğimiz günlerde test uçuşlarına başladı.

Altyapı inşaatında sona gelinen ve pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda şerit saha düzeltmeleri devam ederken, pistin ve apronların çizgileri de çekildikten sonra ışıklandırmada da sona gelindi. Çay bardağı şeklindeki kulesi ile dikkat çeken havalimanı, kulenin dış cephesinde bulunan ışıklar aracılığı ile gösterilen Türk Bayrağı ile geceleri görsel bir şölen sunmaya başladı. - RİZE

Rize-Artvin Havalimanı geceleri ışıl ışıl
Rize-Artvin Havalimanı geceleri ışıl ışıl
Rize-Artvin Havalimanı geceleri ışıl ışıl
Rize-Artvin Havalimanı geceleri ışıl ışıl

YORUMLAR
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Rize Artvin Havalimanı, Karadeniz Bölgesi, Türkiye, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı geceleri ışıl ışıl - Son Dakika


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