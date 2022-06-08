Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan ek uçak seferleri konuluyor - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan ek uçak seferleri konuluyor

08.06.2022 15:20
Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan ek uçak seferleri konuluyor

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamayla Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan gerçekleştirilen sefer sayılarının talebe göre arttırıldığı belirtildi.

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamayla Rize- Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan gerçekleştirilen sefer sayılarının talebe göre arttırıldığı belirtildi.

İstanbul'dan Rize'ye gelen uçak sayılarının yetersiz olduğundan şikayet eden Rizeli vatandaşların talebi karşısında yapılan çalışmalarla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize'ye gelmek üzere kalkacak uçakların sayısının talebe göre artacağının dile getirildiği açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına haftanın 7 günü günde 2 sefer düzenlenecektir" denildi. - RİZE

Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan ek uçak seferleri konuluyor
Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan ek uçak seferleri konuluyor
Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan ek uçak seferleri konuluyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İstanbul, Artvin, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan ek uçak seferleri konuluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan ek uçak seferleri konuluyor - Son Dakika
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