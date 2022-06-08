İstanbul'dan Rize'ye gelen uçak sayılarının yetersiz olduğundan şikayet eden Rizeli vatandaşların talebi karşısında yapılan çalışmalarla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize'ye gelmek üzere kalkacak uçakların sayısının talebe göre artacağının dile getirildiği açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına haftanın 7 günü günde 2 sefer düzenlenecektir" denildi. - RİZE

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamayla Rize- Artvin Havalimanı'na İstanbul 'dan gerçekleştirilen sefer sayılarının talebe göre arttırıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Artvin, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan ek uçak seferleri konuluyor - Son Dakika

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