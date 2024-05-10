Rize-Artvin Havalimanı Nisanda 97 Bin 155 Yolcu Hizmet Verdi

Ekonomi

Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı nisanda 97 bin 155 yolcu kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

DHMİ verilerine göre, nisanda yurt içi 641, yurt dışı 3 olmak üzere 644 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 97 bin 155 yolcu yararlandı.

Havalimanından bu dönemde 720 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşındı.

Ocak-Nisan 2024 döneminde ise Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak trafiğinin 2 bin 406, yolcu trafiğinin 337 bin 37 kişi, yük trafiğinin ise 2 bin 403 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.