Rize-Artvin Havalimanı Nisanda 97 Bin 155 Yolcu Hizmet Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Rize-Artvin Havalimanı Nisanda 97 Bin 155 Yolcu Hizmet Verdi

Rize-Artvin Havalimanı Nisanda 97 Bin 155 Yolcu Hizmet Verdi

Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, nisanda 97 bin 155 yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, nisanda havalimanında 644 uçuş gerçekleştirildi ve 720 ton bagaj ve kargo taşındı. Ocak-Nisan 2024 döneminde ise havalimanında 2 bin 406 uçak, 337 bin 37 yolcu ve 2 bin 403 ton yük trafiği kaydedildi.

10.05.2024 12:25
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Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı nisanda 97 bin 155 yolcu kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

DHMİ verilerine göre, nisanda yurt içi 641, yurt dışı 3 olmak üzere 644 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 97 bin 155 yolcu yararlandı.

Havalimanından bu dönemde 720 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşındı.

Ocak-Nisan 2024 döneminde ise Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak trafiğinin 2 bin 406, yolcu trafiğinin 337 bin 37 kişi, yük trafiğinin ise 2 bin 403 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı Nisanda 97 Bin 155 Yolcu Hizmet Verdi - Son Dakika

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