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Rize'de kafe ve lokantalarda fiyat listesi denetimi yapıldı - Son Dakika
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Rize'de kafe ve lokantalarda fiyat listesi denetimi yapıldı

Rize Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesi gereği kafe ve restoranlarda fiyat listelerinin görünür şekilde sunulup sunulmadığını denetledi.

Rize\'de kafe ve lokantalarda fiyat listesi denetimi yapıldı
04.01.2024 - 16:50,
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Rize merkezde kafe ve lokantalarda uygulamaya yeni giren fiyat listesi denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün 19 Aralık 2023 tarihi ve 32404 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koyulmasına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Rize Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de ilde hizmet veren işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koyulduğuna dair denetimler gerçekleştirdi. - RİZE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Rize'de kafe ve lokantalarda fiyat listesi denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de kafe ve lokantalarda fiyat listesi denetimi yapıldı - Son Dakika
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