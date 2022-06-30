Rize'de kenevir fabrikası kurulması için çalışmalara başlandı - Son Dakika
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Rize'de kenevir fabrikası kurulması için çalışmalara başlandı

30.06.2022 18:00
Rize'de kenevir fabrikası kurulması için çalışmalara başlandı

Rize'de kenevir fabrikası kurulması amacıyla çalışmalara başlandı.

Rize'de kenevir fabrikası kurulması amacıyla çalışmalara başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kurulması planlanan kenevir fabrikası ile ilgili ilk değerlendirme toplantısı, Vali Kemal Çeber başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Plan ve projelerin üç boyutlu sunumunun yapıldığı toplantıda, fabrikanın yeri ve dikim noktaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Çeber, son yıllarda devletin kenevir üretimiyle ilgili teşvik edici adımları olduğunu belirtti.

Pek çok alanda kullanılan kenevirin Rize'de geçmiş yıllarda yaygın üretildiğinin altını çizen Çeber, şu değerlendirmede bulundu:

"Coğrafi tescilli ürünlerimizden olan Rize bezi üretiminde de kullanılmaktaydı. Fakat zaman içerisinde kenevir üretimi yapılmamış ve kenevirden üretilen ip, elyaf ve kumaş gibi ürünler de yaygınlığını kaybetmişti. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçileri kenevir üretimine teşvik etmesi sonrası bizde ilimizde kenevir üretimini artırmak ve kenevir fabrikası kurmak için çalışmalara başladık. Bu anlamda arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendirmek üzere son derece önemli bir toplantı düzenledik. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ilimizde kenevir üretimini arttırarak, kenevirden üretilen ürünleri ilimiz ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz."

Toplantıya Vali Çeber'in yanı sıra Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Emre Ayar ve diğer ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

Kenevir, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize'de kenevir fabrikası kurulması için çalışmalara başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de kenevir fabrikası kurulması için çalışmalara başlandı - Son Dakika
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