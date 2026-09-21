Rize'de maden kurtarma yarışması yarın başlıyor, 13 şirket 6 kategoride yarışacak. - Son Dakika
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Rize'de maden kurtarma yarışması yarın başlıyor, 13 şirket 6 kategoride yarışacak.

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13 maden şirketinin arama kurtarma ekipleri, Türkiye Madenciler Derneği'nin 4. Maden Kurtarma Yarışması için yarın Rize'de bir araya geliyor. Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ'nin ev sahipliğindeki organizasyonda ekipler, müdahale kabiliyetini 6 kategoride test edecek.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen Maden Kurtarma Yarışması'nın dördüncüsü, Türkiye'nin önde gelen 13 maden şirketinin arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla yarın Rize'de başlayacak.

Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ'nin ev sahipliğinde ve Rize Belediyesinin desteğiyle düzenlenecek organizasyon, madencilik sektöründe iş güvenliği kültürünün güçlendirilmesi ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılmasını amaçlıyor.

Yarışmada ekiplerin kriz anlarındaki müdahale kabiliyeti, koordinasyonu ve dayanışması farklı senaryolar üzerinden test edilecek.

Takımlar, "yer altı", "yangın", "deprem", "kimyasala müdahale", "araç kazası" ve "takım yetkinliği" olmak üzere 6 kategoride mücadele edecek.

Yer altı arama kurtarma ve deprem etapları Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ'nin maden sahasında gerçekleştirilecek. Diğer etaplar ise Rize şehir merkezinde halka açık olarak düzenlenecek.

Yarışma, 22 Eylül Salı günü Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ndeki açılış töreniyle başlayacak ve 25 Eylül Cuma günü düzenlenecek gala gecesi ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA
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