Rize'deki Kurban Pazarında Hareketlilik Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Rize'deki Kurban Pazarında Hareketlilik Başladı

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02.06.2025 09:52  Güncelleme: 10:20
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Rize\'deki Kurban Pazarında Hareketlilik Başladı
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Rize'nin 4 katlı kurban pazarında hayvan alım satım işlemleri başladı. Farklı illerden gelen satıcılar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları görücüye çıkardı. Pazarın en dikkat çekici ürünü ise 'Minik' isimli 1 ton 320 kilogramlık boğa oldu.

Rize'de 4 katlı kurban pazarında hareketlilik arttı

RİZE - Kurban Bayramı yaklaşırken Rize'nin 4 katlı kurban pazarında da hareketlilik başladı.

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı için kurbanlık büyükbaş ve küçük baş alımları başladı. Rize Belediyesi tarafından hizmete açılan ve görenlerin de dikkatini çeken 4 katlı kurban pazarında da Türkiye'nin dört bir yerden gelen hayvan satıcıları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını görücüye çıkarttı. Bayram yaklaşırken pazarda hareketlilik de başladı.

Diyarbakır'dan gelerek Rize'deki pazarda kurbanlık hayvanlarını satışa çıkaran Remzi Gümüş isimli satıcı "Diyarbakır'dan geliyorum, 40 tane malım var. Ortalama gidiyor satışlar umarım iyi olur. Fiyatlar 150-180 civarında gidiyor. Henüz talep yok, son hafta satışlar belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Pazarın pehlivanı bin 320 kilogramlık minik

Pazarın pehlivanı bin 320 kilogramlık 'Minik' isimli boğa ise gören herkesin dikkatini çekiyor. 'Minik' isimli boğasını 9 ay boyunca arpa ile baktığını ve ismini de çok düşünerek karar verdiğini belirten Şahin Hanoğlu "Minik 1 ton 320 kilo. İsmini çok düşündük ve en son minik olarak karar verdik. İsmini çok düşündük ona layık gördük. Miniği, 340 bin liraya sattık. 9 ay arpayla baktım ve böyle kilo aldı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Rize'deki Kurban Pazarında Hareketlilik Başladı - Son Dakika

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