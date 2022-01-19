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Rize'den geçen yıl en fazla ihracat Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldı - Son Dakika

Rize'den geçen yıl en fazla ihracat Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldı

19.01.2022 15:14
Rize'den geçen yıl en fazla ihracat Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldı

Rize'den 2021 yılında en fazla ihracat, 69 milyon 391 bin 362 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirildi.

Rize'den 2021 yılında en fazla ihracat, 69 milyon 391 bin 362 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, Rize'den geçen yıl 55 ülkeye 207 milyon 348 bin 185 dolarlık dış satıma imza atıldı. Kentten 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 26 arttı.

25 sektörden yapılan ihracatın ilk sırasında madencilik ürünleri yer aldı. Kentten geçen yıl gerçekleştirilen madencilik ürünleri dış satımı, 2020'ye göre yüzde 32 artarak 110 milyon 565 bin 833 dolara ulaştı.

Bu sektörü, su ürünleri ve hayvansal mamuller, çay, kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, elektrik-elektronik, meyve sebze mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve ham maddeleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, yaş meyve ve sebze, makine ve aksamları, çimento cam, seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, gemi ve yat, zeytin ve zeytinyağı ile süs bitkileri ve mamulleri takip etti.

Sektör bazında en yüksek ihracat artışı yüzde 1740 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. 2020'de 56 bin 85 dolarlık ihracatın yapıldığı gemi ve yat sektörü geçen yıl bu rakamı 1 milyon 32 bin 212 dolara taşıdı.

İhracatta en fazla artışın kaydedildiği ülke Japonya oldu

Rize'den Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 61 milyon 200 bin 988 dolardan 69 milyon 391 bin 362 dolara yükseldi.

Rusya Federasyonu'na ihracat yüzde 40 artışla 44 milyon 526 bin 179 dolar oldu. Bulgaristan'a ihracat yüzde 99 artışla 32 milyon 41 bin 629 dolara, Gürcistan'a gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 11 artışla 25 milyon 582 bin 432 dolara çıktı.

Belçika'ya yapılan ihracat yüzde 35 artışla 9 milyon 485 bin 225 dolara ulaştı, Azerbaycan'a ihracat yüzde 14 gerileyerek 8 milyon 210 bin 449 dolar oldu.

Rize'den 2020 yılında ihracat yapılmayan Norveç'e ise geçen sene 3 milyon 790 bin 424 dolarlık ürün satıldı.

Japonya'ya ihracat yüzde 15 bin 572 artarak 16 bin 457 dolardan 2 milyon 579 bin 122 dolara, İspanya'ya ihracat yüzde 5 artarak 2 milyon 369 bin 793 dolara yükseldi.

Almanya'ya ihracat ise yüzde 26 düşüşle 1 milyon 124 bin 182 dolara geriledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Gemi, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rize'den geçen yıl en fazla ihracat Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rize'den geçen yıl en fazla ihracat Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldı - Son Dakika
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