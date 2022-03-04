Rize İl Özel İdaresi 2021 faaliyet raporu ve kesin hesabı mecliste kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rize İl Özel İdaresi 2021 faaliyet raporu ve kesin hesabı mecliste kabul edildi

04.03.2022 18:29
Rize İl Özel İdaresi 2021 faaliyet raporu ve kesin hesabı mecliste kabul edildi

Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt başkanlığında yapılan Mart ayı olağan toplantısında, İl Özel İdaresi'nin 2021 Yılına ait Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabı oy birliği ile kabul edildi.

Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt başkanlığında yapılan Mart ayı olağan toplantısında, İl Özel İdaresi'nin 2021 Yılına ait Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabı oy birliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt ve İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Sabit Karafazlı'yı ziyaret eden AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim daha sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Erol Bıyık, AK Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Kamil Bakır, Meclis Üyeleri ve Birim Müdürlerinin yer aldığı İl Genel Meclisi Mart ayı olağan toplantılarının üçüncü birleşimine katıldı.

İl Özel İdaresi bünyesinde hazırlanan ve Genel Sekreter Ümit Hüseyin Sarı adına Mali Hizmetler Müdürü Yavuz Selim Erol tarafından meclis genel kuruluna sunulan İl Özel İdaresi 2021 Yılına ait Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabı yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı İbrahim Türüt, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, "İl Özel İdaresi olarak 2021 yılında 96 Milyon TL olan bütçemizi ek ödeneklerimizle birlikte yaklaşık 400 Milyon TL bütçeyle kapattık. Covid 19 salgını ve pandemi koşullarına rağmen bütçemizin tamamına yakınını yatırıma dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda bütçemizi 96 Milyon TL'den 400 Milyon TL gibi rakamlara ulaşmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valimize, İl Başkanımıza ve teşkilatımıza meclisimiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca 2021 Yılına ait Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabının hazırlanmasında ve hedeflenen yatırımların sahada uygulanması noktasında büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren Genel Sekreterimiz Ümit Hüseyin Sarı başta olmak üzere Genel Sekreter Yardımcılarımıza, İl Genel Meclisi Üyelerimize, Birim Müdürlerimize ve tüm İl Özel İdare ekibimize teşekkür ediyorum" dedi. - RİZE

Rize İl Özel İdaresi 2021 faaliyet raporu ve kesin hesabı mecliste kabul edildi

YORUMLAR
500
Vatandaşın yeni geçim kaynağı çam mantarı oldu! Yağmurdan sonra ortaya çıkıyor Vatandaşın yeni geçim kaynağı çam mantarı oldu! Yağmurdan sonra ortaya çıkıyor Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, bu ay 4,8 milyon lira dağıttı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, bu ay 4,8 milyon lira dağıttı

Hüseyin Sarı, Türk Lirası, Mart, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rize İl Özel İdaresi 2021 faaliyet raporu ve kesin hesabı mecliste kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika
18:24 Chelsea'yi bir Türk satın alıyor: İmzalar için pazarlık aşamasındayız
18:17 Zelenski'nin Polonya'da olduğu iddiasına Ukrayna'dan jet hızıyla yalanlama geldi: Görevinin başında
18:14 Adlar yanlış yere yazılınca, gülümseten görüntüler ortaya çıktı! Azarlanan kişi ne olduğunu anlamadı bile
18:04 Hrant Dink cinayeti davasında aranıyordu! Sahte pasaportla Kırgızistan'da yakalandı
17:57 Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorin ise 84 kuruş arttı
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 18:35:21. #1.11#
SON DAKİKA: Rize İl Özel İdaresi 2021 faaliyet raporu ve kesin hesabı mecliste kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement