Robot baristadan yüzde 100 hassasiyetle bol köpüklü Türk kahvesi - Son Dakika

Mitsubishi Electric, sofra, mutfak, küçük ev aletleri, dekorasyon ve ev tekstili alanında Türkiye'nin önde gelen markalarından Karaca ile iş birliğine imza attı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, teknoloji ve yazılım dünyasında meydana gelen gelişmelere paralel olarak geliştirilen Melfa Assısta cobotlar ile üretime esneklik kazandıran şirket, insanlarla beraber çalışabilen cobot teknolojisi ile şaşırtıcı işlere imza atıyor. Bunun en güzel örneklerinden birini ise Galataport Karaca mağazasında yer alan ve Türk kahvesi hazırlayan Melfa Assısta cobot sunuyor. Mağazada ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan yetenekli kolaboratif robot, marifetleriyle lezzetli bir kahve deneyimi sunuyor.

Kolay programlama ve sistem konfigürasyonu sayesinde en basit işlerden en kompleks yapıdaki uzmanlık gerektiren faaliyetlere kadar her alanda çalışan Melfa Assısta, pratik bir şekilde komut alarak insanlarla iş birliği içinde çalışabiliyor. Karaca'nın Hatır Mod serisinde yer alan iki adet Türk kahvesi makinesini kullanabilen bu cobot, kahve ve şeker için dozajlama üniteleri sayesinde isteğe göre kahve hazırlayabiliyor.

İlgili fonksiyonlar, Mitsubishi ElectricServo ve FX5U PLC ile gerçekleştiriliyor ve kontrol ediliyor. Yetenekli Melfa Assısta, boş cezveyi önce kahve dozajlama ünitesinin altına getiriyor, ardından PLC'ye "dök" sinyali göndererek kahvenin dökülmesini sağlıyor. Sonra ise şeker dozajlama ünitelerinin altına getirerek aynı şekilde PLC'ye "dök" sinyali gönderiyor. PLC ekranından seçilen sade, orta veya şekerli seçeneklerine göre şeker dozajı ayarlanıyor.

Melfa Assısta, bu işlemlerin ardından muslukların altına gidiyor. Eğer kahve pişirme özelliği közde seçilmişse sadece su, sütlü seçilmişse su ve sütü alıyor. Ardından karıştırıp makinenin içine yerleştiriyor. Makinenin düğmesine basan Melfa Assısta, kamera ile makinenin kahve pişirme ışığının sönmesini takip ediyor. Işık söndüğünde, yani kahve piştiğinde sinyali alıyor, cezveyi alıp fincana servis yapıyor ve cezveyi muslukta yıkayıp tekrar makinenin içine yerleştiriyor.

Pek çok farklı sektörde kullanılarak üretimde esneklik, sezgisellik, hız ve verimlilik sağlayan Melfa Assısta ile fark yaratan Mitsubishi Electric, Türk kahvesi yapabilecek kadar hassas ve yetenekli bu cobotlar ile üretimde iş birliği dönemini hızlandırmayı hedefliyor. Melfa Assısta, aynı zamanda güvenlik ekipmanları olmadan çalışabiliyor ve insan iş gücünü asiste edebiliyor. Görsel destekli öğretim ara yüzü sayesinde uzman olmayan kişiler tarafından bile pratik şekilde kullanılabilen Melfa Assısta, RT VisualBox ile özel program bilgisine ihtiyaç duymuyor. En önemlisi degrafik sihirbazları ile tüm parametreleri kolayca ayarlama özelliği sunuyor.