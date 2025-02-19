Roche'un 2024 Satışları 60,5 Milyar Franga Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Roche'un 2024 Satışları 60,5 Milyar Franga Ulaştı

Roche, 2024'te ilaç ve diagnostik talepleriyle satışlarını yüzde 7 artırarak 60,5 milyar franga çıktı.

19.02.2025 12:17
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Roche'un 2024 global grup satışları, ilaç ve diagnostik alanlarına olan güçlü taleple yüzde 7 artarak 60,5 milyar İsviçre frangına ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Roche, 2024 yılı global finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2024'ün son üç çeyreğinde yüzde 9 büyüme kaydeden şirket, hisse başına temel kazanç beklentisini aştı. Şirketin 2024 global grup satışları, ilaç ve diagnostik alanlarında artan taleple yüzde 7 yükselerek 60,5 milyar İsviçre frangı olarak kayıtlara geçti.

Roche İlaç Bölümü'nün satışları, ağır seyirli hastalıklara yönelik yeni nesil ilaçların büyümeye devam etmesiyle yüzde 8 artış gösterdi. Buna paralel olarak, ilaç araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamaları yüzde 1 artarak 11,1 milyar İsviçre frangına ulaştı. Onkoloji, AR-GE yatırımlarında öncelikli alan olmaya devam ederken, immünoloji, kardiyovasküler, böbrek ve metabolizma alanlarına da önemli yatırımlar yapıldı.

Roche Diagnostik Bölümü'nün temel iş alanı satışları, immünodiagnostik, patoloji ve moleküler çözümlere olan artan taleple yüzde 8 arttı. Diagnostik bölümündeki en önemli gelişmelerden biri Roche'un, Alzheimer Hastalığı Klinik Deneyleri Konferansı'nda (CTAD), hastalığa yönelik tanı alanındaki ilerlemelerini gösteren yeni veriler sunması oldu.

Şirketin 2025'te satışlarının tek hanelerle büyümeye devam etmesi öngörülürken, hisse başına temel kazancın yüksek tek haneli aralıkta büyümesi hedefleniyor. Şirket, İsviçre frangı cinsinden temettüsünü de artırmayı planlıyor.

"2024, Roche için güçlü bir yıl oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche Grup Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Schinecker, 2024'ün Roche için güçlü bir yıl olduğunu vurgulayarak, grup satışlarında son üç çeyrekte üst üste yüzde 9'luk bir büyüme ile pozitif ivme yakaladıklarını belirtti.

Schinecker, "Hisse başına temel kazanç, yılın ortasında artırılan beklentiyi aştı. 2024 yılında, meme kanseri ve ciddi bir kan hastalığına yönelik iki tedavi ile birlikte, sürekli kan şekeri izleme için geliştirdiğimiz çözümümüz ve tamamen otomatik kütle spektrometrisi için yenilikçi sistemimizle hastaların yaşamları üzerinde olumlu bir etki yaratmış olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl şirket içi kilit programların hızlandırılması, onkoloji ve otoimmün hastalıklarda hücre terapisine yönelik yeni ortaklıklar ve satın almalar ile ürün portföyünü önemli ölçüde güçlendirdiklerine dikkati çeken Schinecker, Roche'un gelecekteki büyüme hedefleri için sağlam bir konumda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, İsviçre, Sağlık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Roche'un 2024 Satışları 60,5 Milyar Franga Ulaştı - Son Dakika

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