Roka AVM Ramazan hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Van'da yıllardır gıda sektöründe hizmet veren Roka AVM, Ramazan ayına sayılı günler kala hazırlıklarını tamamladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Roka Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldığını ifade ederek, bu anlamda hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Vatandaşlara daha kaliteli ve daha uygun bir hizmet sunmak için yılın 12 ayında çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Avcı, "Bu mübarek ayda, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen halkımıza en kaliteli ürünleri, en uygun fiyata ve çeşitliliğiyle sunmak için çalışmalarımızı tamamladık. Bu manada halkımızın hizmetindeyiz. İnşallah hep birlikte cumartesi günü ilk orucumuzu ifa edeceğiz. Bizler yerel marketler ve Roka Marketler Zinciri olarak her dönem olduğu gibi Ramazan ayına özel de indirimlerimiz ve aktivitelerimiz olacaktır. Ben bu manada Van halkı başta olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Nevruz nedeniyle Van'a gelen İranlı misafirlerin esnafa can suyu olduğunun da altını çizen Avcı, "Gerek Van Büyükşehir Belediyesi gerek Van Ticaret ve Sanayi Odası olsun gerekse diğer STK'lar olsun bütün kurumlarımız yekvücut olup, İranlı misafirlerimize yönelik çok güzel aktiviteler düzenledi. İranlı misafirlerimiz Van için gerçekten çok önem arz ediyor. Bizler yerel esnaf ve Van halkı olarak da elimizden geldiği kadar misafirlerimizi en güzel şekilde ağırladık. Esnaf olarak gelen İranlı misafirlerimize has indirimler yaptık. Bunun da arkası gelsin, her sene canlılık olsun diye yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu manada esnafımız gerçekten bu sene örnek bir davranış sergiledi ve çok güzel bir süreç yaşadık. Esnafımız içinde hem maddi hem manevi moral verici bir aktivite oldu. Bundan dolayı bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği olan Van Valiliğine, Van Büyükşehir Belediyesine, Van Ticaret ve Sanayi Odasına, tüm kamu kurum ve kuruluşlara esnaf olarak teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN