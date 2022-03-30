Roka AVM Ramazan hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Roka AVM Ramazan hazırlıklarını tamamladı

30.03.2022 10:38
Roka AVM Ramazan hazırlıklarını tamamladı

Van'da yıllardır gıda sektöründe hizmet veren Roka AVM, Ramazan ayına sayılı günler kala hazırlıklarını tamamladı.

Van'da yıllardır gıda sektöründe hizmet veren Roka AVM, Ramazan ayına sayılı günler kala hazırlıklarını tamamladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Roka Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldığını ifade ederek, bu anlamda hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Vatandaşlara daha kaliteli ve daha uygun bir hizmet sunmak için yılın 12 ayında çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Avcı, "Bu mübarek ayda, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen halkımıza en kaliteli ürünleri, en uygun fiyata ve çeşitliliğiyle sunmak için çalışmalarımızı tamamladık. Bu manada halkımızın hizmetindeyiz. İnşallah hep birlikte cumartesi günü ilk orucumuzu ifa edeceğiz. Bizler yerel marketler ve Roka Marketler Zinciri olarak her dönem olduğu gibi Ramazan ayına özel de indirimlerimiz ve aktivitelerimiz olacaktır. Ben bu manada Van halkı başta olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Nevruz nedeniyle Van'a gelen İranlı misafirlerin esnafa can suyu olduğunun da altını çizen Avcı, "Gerek Van Büyükşehir Belediyesi gerek Van Ticaret ve Sanayi Odası olsun gerekse diğer STK'lar olsun bütün kurumlarımız yekvücut olup, İranlı misafirlerimize yönelik çok güzel aktiviteler düzenledi. İranlı misafirlerimiz Van için gerçekten çok önem arz ediyor. Bizler yerel esnaf ve Van halkı olarak da elimizden geldiği kadar misafirlerimizi en güzel şekilde ağırladık. Esnaf olarak gelen İranlı misafirlerimize has indirimler yaptık. Bunun da arkası gelsin, her sene canlılık olsun diye yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu manada esnafımız gerçekten bu sene örnek bir davranış sergiledi ve çok güzel bir süreç yaşadık. Esnafımız içinde hem maddi hem manevi moral verici bir aktivite oldu. Bundan dolayı bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği olan Van Valiliğine, Van Büyükşehir Belediyesine, Van Ticaret ve Sanayi Odasına, tüm kamu kurum ve kuruluşlara esnaf olarak teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Roka AVM Ramazan hazırlıklarını tamamladı
Roka AVM Ramazan hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
500
Başkan Sadıkoğlu: 'Akaryakıt zamları esnafın belini büküyor' Başkan Sadıkoğlu: 'Akaryakıt zamları esnafın belini büküyor'

Ticaret, Esnaf, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Roka AVM Ramazan hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Uzmanlardan kritik uyarı! Türkiye için çöl tozu tehlikesi: Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar dikkat
10:33 Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi!
10:29 Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler oldu? Rüçhan'ın Mine'yi tehlike olarak görür
10:29 Burak Yılmaz'dan şaşırtan sürpriz! Deneyimli futbolcu tekrar Süper Lig'de
10:11 Koronavirüs aşısından hayatını kaybeden kişinin ailesine 200 bin dolar tazminat!
10:09 Hükümet KDV indirimine gitti, fırsatçılar fiyatları 2-3 katına çıkardı
10:03 Edirne'de şoke eden olay! İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı
09:56 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
09:54 Bir yanda müzakere bir yanda sokaklarda çürüyen cesetler: Kiev yakınındaki İrpin'de insanlığın öldüğü görüntüler!
09:42 Eşinin eski kocasını vurdu, kayıplara karıştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 10:46:26. #1.11#
SON DAKİKA: Roka AVM Ramazan hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement