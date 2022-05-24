Roka Marketler Zinciri 11 şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika
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Roka Marketler Zinciri 11 şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor

24.05.2022 17:55
Roka Marketler Zinciri 11 şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor

Van'ın önde gelen yerel marketlerinden Roka Marketler Zinciri, 11 şubesiyle bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Van'ın önde gelen yerel marketlerinden Roka Marketler Zinciri, 11 şubesiyle bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor.

2006 yılından beri Van ve bölge halkına gıda sektöründe hizmet sunan Roka Marketler Zinciri, istihdam oluşturma adına da kent ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunuyor. Adım başı kurulan ulusal marketlerin yerel esnafı adeta iş yapamaz hale getirdiğini ifade eden Roka Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, "İlimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak, halkımıza kaliteli ürün sunmak ve kentin istihdamına katkı sağlamak amacıyla yıllardır Van'da hizmet veriyoruz. Ayrıca 11 şubemizde 300'ün üzerinde istihdam ağımızla ilin ekonomisine katkı sunuyoruz. Bu da yaklaşık binlerce kişiye tekabül ediyor. Bizler bu manada özellikle adım başı kurulan ulusal marketlere karşı halkımızdan şimdiye kadar olduğu gibi yine yerel esnafı desteklemelerini istiyoruz" dedi. - VAN

Roka Marketler Zinciri 11 şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor
Roka Marketler Zinciri 11 şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor
Roka Marketler Zinciri 11 şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor
Roka Marketler Zinciri 11 şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, İstihdam, Van, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Roka Marketler Zinciri 11 şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Roka Marketler Zinciri 11 şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika
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