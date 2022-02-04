Üye Girişi
Romanya, Makedonya, Ukrayna'ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı - Son Dakika

Romanya, Makedonya, Ukrayna'ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı

04.02.2022 15:46
Romanya, Makedonya, Ukrayna'ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı

Akdeniz bölgesinin meyve ambarı Korkuteli'nde karyağdı, margarit ve ayva ihracatı başladı.

Akdeniz bölgesinin meyve ambarı Korkuteli'nde karyağdı, margarit ve ayva ihracatı başladı. Depolarda bekleyen karyağdı armudu Makedonya'ya, margarit ve ayva Romanya, Bulgaristan ve Moldovya'ya gönderiliyor

Müstahsil Yusuf Yıldıran, Korkuteli'ndeki tüm soğuk hava depolarında hareketlilik başladığını belirterek birinci sınıf elmaları iç piyasaya gönderdiklerini söyledi. Yıldıran," Bunun yanında ilçede yetişen ayvada da ihracata başlandı. Yeniköy ve Fethiye bölgesinde yetişen narlar ile aylardır bekleyen karyağdı armudu da ihracata gidiyor. Şubat ayı itibariyle elma piyasasında biraz hareketlilik başladı" dedi.

Elmanın Korkuteli yöresinde ciddi gelir kaynağı olduğunu söyleyen Yıldıran, "Birçok insanın geçimini bundan kazanıyor. Korkuteli elmasının rengi, kokusu, parlaklığı ve aromasından dolayı iç ve dış pazarda özellikle büyük mağazalar tarafından tercih ediliyor. Meyve suyu fabrikalarının da büyük oranda ihtiyacını karşılıyoruz" deyi konuştu. - ANTALYA

Romanya, Makedonya, Ukrayna'ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı
Romanya, Makedonya, Ukrayna'ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı
Romanya, Makedonya, Ukrayna'ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı
Romanya, Makedonya, Ukrayna'ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı
Romanya, Makedonya, Ukrayna'ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı
Romanya, Makedonya, Ukrayna'ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı

YORUMLAR
500

Makedonya, Korkuteli, Akdeniz, Romanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Romanya, Makedonya, Ukrayna'ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:50 78 PCR testi pozitif çıkan adam sonunda isyan etti! 14 aydır karantinada!
15:46 Meclis'te burs polemiği! Ağbaba: Haram yediniz! Kavakçı: Usulsüzlük yok!
15:31 Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak!
15:25 Kırmızı Oda'da bu akşam neler olacak? Sadi, geçmişi ile yüzleşirken kimden hesap soracak?
15:24 Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak!
15:21 AK Partili Fatih Şahin'in Mansur Yavaş videosu gündem oldu: Ankaralılar su ihtiyacını kar eriterek karşıladı
15:20 Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik
15:12 Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edildi! Bakan Özer: 60 yıllık özlem de giderilmiş oldu
15:02 Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum
14:58 Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 15:57:16. #1.13#
SON DAKİKA: Romanya, Makedonya, Ukrayna'ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement