Rosatom ile Petrovietnam'dan 3D baskı merkezi anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Rosatom ile Petrovietnam'dan 3D baskı merkezi anlaşması imzalandı

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Rosatom'un Yakıt Bölümü ile Petrovietnam, Vietnam'da Katmanlı Üretim Teknolojileri Merkezi kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında merkezde sondaj ve pompa ekipmanlarına yönelik karmaşık parçaların hızlı üretimi hedefleniyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Yakıt Bölümü ile Vietnam Ulusal Petrol ve Doğal Gaz Şirketi Petrovietnam, Vietnam'da Katmanlı Üretim Teknolojileri Merkezi kurulmasına yönelik projenin geliştirilmesini öngören bir anlaşma imzaladı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, belgeye ilişkin tören, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile resmi devlet ziyareti kapsamında Rusya'da bulunan Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı To Lam'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Rosatom Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nikolay Spasskiy ile Petrovietnam Yönetim Kurulu Başkanı Le Ngoc Son da yer aldı.

Anlaşma, Vietnam'da tam donanımlı bir 3D baskı merkezinin faaliyete geçirilmesi için gerekli ekipmanların tedarik kapsamını ve takvimini belirliyor. Bu kapsamda Rosatom'un Yakıt Bölümü tarafından üretilen, seçici lazer eritme ve doğrudan lazerle metal biriktirme teknolojileriyle metal parça üretimi yapabilen 3D yazıcıların yanı sıra ısıl işlem, tornalama, laboratuvar analizleri ve diğer işlemler için Rus yapımı ek ekipmanların da tedarik edilmesi öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrovietnam Başkan Yardımcısı Phan Tu Giang, Petrovietnam için Katmanlı Üretim Teknolojileri Merkezi'nin yalnızca 3D baskı teknolojisinin hayata geçirilmesi anlamına gelmediğini belirterek, "Merkez aynı zamanda yakıt ve enerji sektörünün uygulamaya dönük ihtiyaçlarının karşılanması açısından stratejik bir araç olacak. Merkez sayesinde sondaj ve pompa ekipmanlarına yönelik karmaşık parçalar hızlı şekilde üretilebilecek, hızlı prototipleme sayesinde üretimdeki duruş süreleri azaltılacak. Ayrıca ekipmanların ve büyük ölçekli parçaların yenilenmesi ve onarımında modern katmanlı üretim teknolojilerinden yararlanılabilecek." ifadelerini kullandı.

Anlaşma ayrıca Vietnam'da metal tozu üretiminin kurulmasına ilişkin koşulları da belirliyor. Bu kapsamda teknik eğitim ve bilgi paylaşımının yanı sıra kalite standartları ile ürün yeterlilik ve sertifikasyon prosedürlerinin ortaklaşa geliştirilmesi planlanıyor.

Rosatom'un Yakıt Bölümü Katmanlı Üretim Teknolojileri İş Birimi Müdürü Ilya Kavelashvili de gelecekte 3D yazıcı üretiminin Vietnam'da yerelleştirilmesi seçeneğini de değerlendirmeye hazır olduklarını kaydederek, "Benzer bir çalışmayı 2025 yılında Belarus'taki ortaklarımızla gerçekleştirdik. İlk aşamada 3D yazıcı tedarikiyle başlayan iş birliği, daha sonra bu ekipmanların ortaklaşa monte edilmesi ve üçüncü taraf müşterilere tedarik edilmesi aşamasına geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Vietnam, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rosatom ile Petrovietnam'dan 3D baskı merkezi anlaşması imzalandı - Son Dakika

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