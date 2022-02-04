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Rosneft Çin'e 10 yılda 100 milyon ton petrol sevk edecek - Son Dakika

Rosneft Çin'e 10 yılda 100 milyon ton petrol sevk edecek

04.02.2022 13:48
Rosneft Çin'e 10 yılda 100 milyon ton petrol sevk edecek

Rus petrol şirketi Rosneft ile Çinli enerji şirketi CNPC arasında 100 milyon tonluk petrol sevkiyatı anlaşması imzalandı.

Rus petrol şirketi Rosneft ile Çinli enerji şirketi CNPC arasında 100 milyon tonluk petrol sevkiyatı anlaşması imzalandı.

Rosneft'ten yapılan yazılı açıklamada, CNPC ile Rus petrolünün Kazakistan üzerinden Çin'e sevkiyatına yönelik 10 yıl vadeli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Söz konusu petrolün Çin'deki rafinerilerde işleneceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Anlaşma kapsamında Çin'e 10 yıl içinde 100 milyon ton petrol sevk edilecek." denildi.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, 2005'ten bu yana Çin'e toplam 445 milyon ton petrol sevkiyatı gerçekleştirdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Rosneft, Petrol, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rosneft Çin'e 10 yılda 100 milyon ton petrol sevk edecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rosneft Çin'e 10 yılda 100 milyon ton petrol sevk edecek - Son Dakika
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