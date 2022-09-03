RS Servis'ten araç sahiplerine "mini onarım" hatırlatması

RS Servis Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Çalışkan, "Parça değişimi gerektirmeyen ve belirli ölçü limitleri içinde olan iç döşeme ve ön cam tamiri, lokal göçükler, tampon çizikleri gibi hasarları kasko poliçenizde mini onarım teminatı olduğu takdirde ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. " ifadelerini kullandı.

RS Servis'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışkan, çoğunlukla gözden kaçan ve kasko poliçe klozunda yer alan mini onarım hizmeti sayesinde otomobilin kaporta ve iç aksamında ortaya çıkan küçük hasarların, kasko kapsamında ücretsiz olarak onarılabildiğinin altını çizdi.

Çalışkan, Özellikle İstanbul gibi büyük metropollerde yoğun araç trafiği ve sık kullanımdan kaynaklı araçlarda ortaya çıkan küçük hasarlar, sürücülerin gözünde büyüdüğü gibi araç değer kaybı endişesi sebebiyle çoğunlukla göz ardı edildiğini belirterek,"Trafikte yaşanan tampon ve kaporta aksamındaki çizilmeler, göçükler, cam çatlakları, döşemelerde oluşan sigara yanıkları, otomobilin genel görünümüne negatif etki ederken, artık birçok kasko poliçesinde ve bazı trafik sigortalarında mini onarım teminatı kapsamında ücretsiz olarak onarılabiliyor.

Mini onarım kapsamında bugün Türkiye'nin önde gelen birçok sigorta şirketiyle anlaşmalı olarak çalışıyoruz ve kurulduğumuz günden bu yana RS Servis olarak her yıl on binlerce otomobile mini onarım hizmeti veriyoruz. Ancak halen birçok sürücü sahip oldukları bu imkanın farkında değil." açıklamasını yaptı.

"Parça değişimi gerektirmeyen mini onarım işlemleri aracın değerini artırır"

Artık birçok kasko poliçesinde "Mini Onarım Teminatı" klozunun bulunduğunu ve kasko poliçelerine bakmaları gerektiğini vurgulaya Çalışkan, şunları kaydetti:

"Belirli limitler içinde kalan, küçük çaplı tüm onarımlar mini onarım kapsamına girer ve parça değişimi de gerektirmediği için otomobilin ikinci el değeri düşmez, aksine kozmetik kusurlar ortadan kaldırıldığı için değeri artar. Her gün trafikte birçok küçük kusuru olan yüzlerce araç görüyoruz.

Sürücüler de artık genellikle kaporta hasarlarında boyasız onarımı tercih ediyor. Poliçenizde bu teminat varsa ücretsiz şekilde faydalanabiliyorsunuz. Artık bazı ferdi kaza sigortası ve trafik sigortası ürünlerinde de bu teminat olabiliyor. Aracınız için sigorta yaptırırken özellikle İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız ve teminatlar içinde yoksa ekletmenizi de ayrıca tavsiye ediyoruz. "