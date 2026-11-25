Rum Bankalar Birliği, Türkiye'nin Avrupa Tek Ödeme Alanı'na (SEPA) katılması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vatandaşların ve işletmelerin Avrupa'ya para transferlerinin kolaylaşabileceği endişesiyle Avrupa Ödemeler Konseyi'ne şikayet mektubu gönderdi.

Türkiye'nin SEPA'ya katılımına yönelik çalışmalar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) endişeye neden oldu. Rum tarafı Türkiye'nin sisteme dahil olmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) vatandaşların ve işletmelerin Avrupa bankacılık sistemi üzerinden para transferi yapmasının kolaylaşabileceği ihtimali üzerinde dururken, Rum Bankalar Birliği konuyla ilgili Avrupa Ödemeler Konseyi'ne şikayet mektubu gönderdi. Konseye iletilen mektupta KKTC bankalarının uluslararası işlemlerde Türkiye'deki bankalarla ilişkilerine dikkat çekilerek, KKTC bankacılık sistemindeki denetimlerin yetersiz olduğu ileri sürüldü.

Türkiye'nin sisteme katılması Avrupa'nın girişimiyle gündeme geldi

Rum basınında yer alan haberlere göre, Türkiye'nin SEPA'ya dahil edilmesi konusu şubat ayında Avrupa Birliği (AB) Genişleme Komiseri Marta Kos ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında yapılan görüşmede Avrupa tarafının girişimiyle gündeme geldi. Türkiye'nin daha sonra Avrupa Ödemeler Konseyi'ne sisteme katılma niyetini bildiren bir mektup gönderdiği, AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis'in de temmuz ayında Türkiye'nin bu yöndeki girişimini kamuoyu önünde memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

Rum milletvekili Avrupa Komisyonu'na yeniden başvurmaya hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Kıbrıslı Rum Milletvekili Mihalis Hacipandelas'ın KKTC ile Türkiye arasındaki bankacılık ilişkilerini yeniden Avrupa Komisyonu'nun gündemine taşımaya hazırlandığı da bildirildi. Hacipandelas'ın Marta Kos ve AB Finansal Hizmetler Komiseri Maria Luis Albuquerque'ye ayrı ayrı mektup göndererek, KKTC'den Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine yapılabilecek para transferlerine ilişkin görüşlerini ileteceği belirtildi. Hacipandelas'ın daha önceki girişimine yanıt veren Albuquerque'nin ise SEPA'ya yeni ülkelerin kabul edilmesi konusunda karar yetkisinin Avrupa Ödemeler Konseyi'ne ait olduğunu bildirdiği aktarıldı.