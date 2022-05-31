Ruminant hayvanlarda süt verimliliği için püf noktaları

Trouw Nutrition Türkiye Ruminant Teknik Ürün Müdürü Dr. Kazım Bilgeçli, süt veriminde vitamin ve mineral desteğinin de büyük önem taşıdığını belirtti.

Şirketten 1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgeçli, hayvanların genetik yapısı ve besleme şekline bağlı olarak değişen süt veriminde vitamin ve mineral desteğinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Bilgeçli, buzağılarda sağlıklı bir gelişim için kaliteli buzağı başlangıç yemlerinin ve mamaların besleme protokollerine uygun olarak doğru miktar ve kalitede verilmesi gerektiğini belirtti.

Bilgeçli, "Bu şekilde beslenme, hayvanları cinsel olgunluğa daha erken ulaştırıyor ve üretken süreç için daha sağlıklı ve hızlı bir başlangıç yapmalarına imkan sunuyor. Laktasyon süt verimleri de daha yüksek oluyor. Yetersiz beslenen buzağılarda ise gelişim geriliğinin yanı sıra bağışıklık sistemi zayıf kalabiliyor ve buna bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları baş gösterebiliyor." ifadelerini kullandı.

İhtiyacı tam olarak karşılamayan rasyonlar, kalitesiz yemler, hayvan refahının uygun koşullarda sağlanamaması, yetersiz yapılan koruma ve yönetimsel uygulamalar gibi faktörlerin ruminant (geviş getiren) hayvanlarda süt verimliliğini olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Bilgeçli, süt veriminin hayvanın genetik potansiyeli yanında, çevresel faktörler, sürü yönetimi ve beslemeye bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini belirtti.

Bilgeçli, "Kuru dönem ve doğum sonrası geçiş dönem uygulamaları, hayvanların sağlık durumu ve vücut kondisyonu, kaba yem kalitesi, yemin besin madde kompozisyonu, ham maddelerin sindirilebilirlik derecesinin yanında yönetimsel ve çevresel faktörler de süt verimliliğine etki ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ruminant hayvanların normal metabolik faaliyetlerinin devamı ve verimi için vitamin ve mineral gereksinimlerinin günlük olarak karşılanması gerektiğini belirten Bilgeçli, şunları kaydetti:

"Süt sığırlarının içinde bulundukları gebelik, doğum, sıcaklık stresi ve yüksek süt verimi gibi dönemlere göre doğru ve dengeli bir şekilde beslenmesi, ekonomik ve sağlıklı bir besleme için büyük önem taşıyor. Ancak artan süt verimi, sıcaklık ve oksidatif stres, gebelik, yem değişimi ve yönetimsel faktörler vitamin ve mineral ihtiyacını artırabiliyor. Ruminant hayvanların vitamin ve mineral ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamaması durumunda süt verimi ve hayvan sağlığı olumsuz yönde etkilenebiliyor. Bu durumda karlı bir üretim de gerçekleşemiyor. Trouw Nutrition tarafından inovatif bir çözüm olarak hayata geçirilen modüler hassas besleme sistemi NutriOpt, laboratuvarı numuneye taşıyarak yem ve ham maddelerin içeriğini dakikalar içinde analiz ediyor. Böylelikle hayvanların güvenilir yemlerle beslenip süt verimlerini artırmalarına ve sağlıklı bir şekilde gelişebilmelerine destek oluyoruz."

Bilgeçli, kaynakların daha etkin kullanımı ile sürdürülebilir üretime de destek olduklarını, belirterek, "Yem ve ham maddelerin besin madde kompozisyonlarının ve kalitelerinin beslemeye uygun olması gerekiyor. Uygulanan beslemenin uygun kalite ve dengede olmaması durumunda gerek süt veriminde gerekse beslemeye bağlı metabolik problemlerin görülme sıklığında artış yaşanabiliyor. Biz de NutriOpt çözümümüz ile yem ham maddelerinin içeriğini analiz ederek hayvan sağlığını ve performansını olumsuz yönde etkileyen bileşenlerin bulunup bulunmadığından emin oluyoruz. Böylece hayvanlarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmelerine ve süt verimliliğine katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.