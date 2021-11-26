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Ruppur Nükleer Güç Santralinin birinci ünitesinin buhar jeneratörleri kuruldu - Son Dakika

Ruppur Nükleer Güç Santralinin birinci ünitesinin buhar jeneratörleri kuruldu

26.11.2021 10:34
Ruppur Nükleer Güç Santralinin birinci ünitesinin buhar jeneratörleri kuruldu

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Mühendislik Birimi ASE A.Ş., Bangladeş Halk Cumhuriyeti'nde inşa edilen Ruppur Nükleer Güç Santralinin (NGS) birinci güç ünitesine ait dört buhar jeneratörünün tamamını belirlenmiş konumuna yerleştirdi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Mühendislik Birimi ASE A.Ş., Bangladeş Halk Cumhuriyeti'nde inşa edilen Ruppur Nükleer Güç Santralinin (NGS) birinci güç ünitesine ait dört buhar jeneratörünün tamamını belirlenmiş konumuna yerleştirdi.

Buhar jeneratörlerini takvime uygun olarak güç ünitesinin reaktör bölmesindeki belirlenen konumuna yerleştirmek için monte işlemlerini Energospecmontazh A.Ş. taşeron şirketinin uzmanları gerçekleştirdi.

ASE A.Ş. Ruppur Nükleer Güç Santrali İnşaat Projesi'nin Başkan Yardımcısı Aleksey Deriy, "Birinci güç ünitesinin kurulum çalışmalarının bir diğer önemli aşaması daha tamamlandı. Buhar jeneratörlerinin sabit konumlarına yerleştirilmesi ile reaktör, buhar jeneratörleri, ana sirkülasyon pompaları gibi birincil devre ekipmanlarının bağlantısı için ana sirkülasyon pompalarındaki kaynaklama işlemlerinin başlamasına imkan veriyor" dedi.

Buhar jeneratörleri, AEM-Technologies A.Ş.'nin Volgodonsk'taki şubesi olan Atommash'ta üretildi.

Güç santralindeki sirkülasyon devresinin ana ekipmanları olan buhar jeneratörleri, reaktör çekirdeğinde üretilen ısıyı, güç ünitesi türbinini döndürmek için buharın sonunda üretileceği ikincil devreye aktarmak üzere tasarlandı.

Ruppur NGS sahası, Bangladeş Cumhuriyeti'nin başkenti Dakka'nın yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısında, Pabna bölgesindeki Ganj Nehrinin doğu kıyısında yer alıyor. Tesis, Rosatom'un Mühendislik Bölümü tarafından tasarlandı ve inşa edildi. Nükleer güç santrali, iki adet VVER-1200 tipi reaktör ünitesinden oluşacak. Bununla beraber hizmet süresinin 20 yıl uzatılma ihtimaliyle 60 yıl olması planlanıyor. Bangladeş'teki ilk nükleer santral için Novovoronej NGS-2'ye başarıyla yerleştirilen Rus tasarımı VVER-1200 tipi reaktör seçildi. Bu, tüm uluslararası güvenlik şartlarını karşılayan evrimsel bir III+ nesil tasarım. - MERSİN

Ruppur Nükleer Güç Santralinin birinci ünitesinin buhar jeneratörleri kuruldu

Nükleer Güç, Bangladeş, Nükleer, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ruppur Nükleer Güç Santralinin birinci ünitesinin buhar jeneratörleri kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ruppur Nükleer Güç Santralinin birinci ünitesinin buhar jeneratörleri kuruldu - Son Dakika
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