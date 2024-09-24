Ruppur Nükleer Santrali'nde Simülasyon Yakıt Yüklemesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ruppur Nükleer Santrali'nde Simülasyon Yakıt Yüklemesi Başladı

Bangladeş'teki Ruppur Nükleer Güç Santrali'nde simülasyon yakıt demetlerinin yüklenme işlemi başladı.

24.09.2024 12:21
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Rusya Devlet nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Mühendislik Bölümü'nün (ASE) üstlendiği Bangladeş'te inşa edilen Ruppur Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci ünitesinde reaktör basınç kabına simülasyon yakıt demetlerinin yüklenmesi işlemine başlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu çalışmalar Roasatom'un bünyesindeki Atomstroyexport AŞ, Atomtechenergo AŞ ve Rosenergoatom AŞ uzmanları tarafından yürütülüyor.

Simülasyon yakıt demetleri, boyut, ağırlık ve malzeme açısından standart yakıt demetlerinin tasarımını tamamen yansıtan ancak nükleer yakıt içermeyen bir ekipman olma özelliği taşıyor.

Söz konusu yakıt demetleri, simülasyon alanının bir parçası olarak, reaktör çekirdeğinin yapısının modelini oluşturmak, soğutma sisteminin temizlenmesini sağlamak ve reaktör tesisinin hidrolik parametrelerini soğuk ve sıcak testler sırasında doğrulamak amacıyla tasarlandı.

Bu yakıt demetleri, yeniden yakıt yükleme makinesi yardımıyla elleçleme işlemlerinin ustalıkla yapılabilmesi için de önem taşıyor. Reaktör tesisinin tüm parametrelerinin simülasyon demetleri yardımıyla doğrulanmasının ardından nükleer yakıt yüklemesi yapılacak.

Toplam 2400 megavat kapasiteli iki VVER-1200 reaktör ile donatılmış Ruppur NGS, 25 Aralık 2015 tarihli Genel Sözleşme uyarınca Bangladeş'in başkenti Dakka'ya 160 kilometre uzaklıkta Rus tasarımına göre inşa ediliyor. Bangladeş'teki ilk nükleer santral için Novovoronej NGS'nin iki ünitesinde başarıyla uygulanmış olan ve tüm uluslararası güvenlik gerekliliklerine tam olarak yerine getiren modern 3+ Nesil VVER-1200 reaktörlü Rus tasarımı tercih edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASE AŞ'nin Bangladeş'teki Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alexey Deriy, konuya ilişkin, "Rusya'nın en büyük teknoloji şirketi olan Rosatom, her geçen gün yetkinliklerini ve iş birliği yaptığı ülkelerde yeni endüstrilerin gelişmesi için gerekli koşulları oluşturma konusundaki başarılı deneyimlerini bir kez daha gözler önüne seriyor. İnşaatı devam eden Ruppur NGS'nin 1'inci Ünitesinde devreye alma ve ayarlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Santralin faaliyete geçmesiyle üretilecek elektrikle Bangladeş'in daha da gelişmesine katkıda bulunulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Atomtechenergo AŞ'nin Bangladeş Şubesinin Müdürü Denis Muzlov da 163 simülasyon yakıt demetinin tamamının önümüzdeki birkaç gün içinde yükleneceğini belirterek, "Simülasyon yakıt demetlerini yükleme çalışmaları 7 gün 24 saat devam edecek. Otomatik modda yeniden yakıt yükleme makinesi kullanılarak bir simülasyon yakıt demetinin reaktöre yüklenmesi ortalama 25 dakika sürüyor. Simülasyon yakıt demetlerinin yüklemesinin ardından reaktörü, soğutma sistemini temizleme işlemi ve soğuk-sıcak testlerine hazırlamaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nükleer Santral, Teknoloji, Bangladeş, Ekonomi, Enerji, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ruppur Nükleer Santrali'nde Simülasyon Yakıt Yüklemesi Başladı - Son Dakika

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