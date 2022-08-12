2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Rus milyarder Abramoviç'in yatı 'Eclipse' Marmaris'te - Son Dakika

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