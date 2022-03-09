Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı" - Son Dakika

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerinden 6'sının daha limanlardan kalktığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından Rus limanlarında bekleyen Türk gemilere ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı. Kömür, demir filizi, buğday ve küspe-kepek taşıyan gemilerimizin 5'i ülkemize biri Romanya'ya seyre başladı. Kerch Boğazı trafiğe açılmış olup tüm gemilerimizin kalkış yapması bekleniyor."