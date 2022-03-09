Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı" - Son Dakika
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Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı"

09.03.2022 20:37
Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı"

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerinden 6'sının daha limanlardan kalktığını bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerinden 6'sının daha limanlardan kalktığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından Rus limanlarında bekleyen Türk gemilere ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı. Kömür, demir filizi, buğday ve küspe-kepek taşıyan gemilerimizin 5'i ülkemize biri Romanya'ya seyre başladı. Kerch Boğazı trafiğe açılmış olup tüm gemilerimizin kalkış yapması bekleniyor."

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Rusya Mıkolayiv'de müstakil bir evi vurdu Rusya Mıkolayiv'de müstakil bir evi vurdu Denizcilik Genel Müdürlüğü: 'Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı' Denizcilik Genel Müdürlüğü: 'Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı'

Denizcilik, Rusya, Türk, Rus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Denizcilik Genel Müdürlüğü: 'Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı" - Son Dakika
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