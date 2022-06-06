Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu

06.06.2022 23:42

ABD, Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtukları gerekçesiyle Rus oligark Roman Abramoviç'e ait değeri 400 milyonun üzerinde olan 2 uçağa el koydu.

ABD'de New York Güney Bölge Mahkemesi, Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtukları gerekçesiyle Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konulmasına izin verdi.

YAPTIRIMLAR ABD YAPIMI UÇAKLARI DA İÇERİYOR

Mahkemeden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak ABD Ticaret Bakanlığının Rusya'ya ihracat kontrolleri ile lisans gereklilikleri getiren çeşitli yaptırımlar uyguladığı anımsatıldı. Bu yaptırımların ABD yapımı uçak ve uçak parçalarına yönelik genişletilmiş yasakları da içerdiği belirtilen açıklamada, Abramoviç'in 2 uçağının yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtuğu kaydedildi.

TOPLAM DEĞERLERİ 400 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Açıklamada, Abramovich'in Boeing 787-8 ve Gulfstream G650ER uçaklarına el konulmasına izin verildiği aktarıldı.

Söz konusu uçakların bir dizi paravan şirket üzerinden Roman Abramovich'e ait olduğu belirtilen açıklamada, uçakların toplam değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu kaydedildi.

YORUMLAR
500
Rusya'dan ABD Hazine Bakanı ve Enerji Bakanı dahil 61 ABD'liye yaptırım kararı Rusya'dan ABD Hazine Bakanı ve Enerji Bakanı dahil 61 ABD'liye yaptırım kararı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Roman Abramovich, Rusya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:42 Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
23:11 Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi sonrası protesto sesleri yükseldi
23:09 Apple ürünlerine zam geldi! İşte yeni iPhone fiyatları
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
21:58 Avrupa maymun çiçeği tehlikesi altında! 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldü
21:19 Bakan Bilgin, temmuz ayında kapsamlı iyileştirme yapılacağını belirtti
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 23:56:21. #1.12#
SON DAKİKA: Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement