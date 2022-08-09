Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu

09.08.2022 14:17
Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Transneft'tin yazılı açıklamasında, Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Drujba hattının güney kolu için Ukrtransnafta şirketine ön ödeme yapılmasının gerektiği belirtildi.

ÖDEMELER YAPTIRIMLAR NEDENİYLE GERÇEKLEŞMEDİ

Söz konusu sevkiyat hizmeti için Ukrtransnafta'ya yapılan son ön ödemelerin Transneft'e geri döndüğü bilgisine yer verilen açıklamada, ödemelerin Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemediğine işaret edildi.

Açıklamada, gerekli ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle Ukrtransnafta'nın Transneft'e sevkiyat hizmeti sağlamayı durdurduğu ve bu nedenle Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya sevkiyatının da 4 Ağustos itibarıyla durduğu kaydedildi.

BELARUS ÜZERİNDEN SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Şirketin Drujba hattının diğer kollarındaki sevkiyatının devam ettiği, Belarus üzerinden Polonya ve Almanya yönündeki sevkiyatlarda sorun yaşanmadığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Rusya-Ukrayna savaşı - Donetsk bölgesinde iki sivil hayatını kaybetti Rusya-Ukrayna savaşı - Donetsk bölgesinde iki sivil hayatını kaybetti Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 300'ü aşkın HIMARS füzesi imha ettik Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 300'ü aşkın HIMARS füzesi imha ettik
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
15:52 Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sıla, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
16:13 Bakan Nebati'den "Türkiye IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı" diyen İYİ Parti'li Yılmaz'a tepki: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 16:32:34. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş