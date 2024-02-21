Rusya, Afrika'ya 200 bin ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya, Afrika'ya 200 bin ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirdi

Rusya, Afrika\'ya 200 bin ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirdi

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Afrika'daki 6 ülkeye 200 bin ton bedelsiz tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Patruşev, Mali, Burkina Faso, Zimbabve, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye toplamda 200 bin ton tahıl ulaştırıldığını belirtti. Rusya'nın geçen yıl 16,5 milyar dolar değerinde 66 milyon ton tahıl ihraç ettiği ve bu yıl da yaklaşık 70 milyon ton tahıl ihraç etmeyi hedeflediği ifade edildi.

21.02.2024 11:30
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Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Afrika'daki 6 ülkeye 200 bin ton bedelsiz tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Patruşev ile Moskova'da görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Afrika'ya tahıl sevkiyatına ilişkin görüşmedeki konuşmasına yer verilen Patruşev, "Afrika kıtasının en yoksul 6 ülkesine buğday tedarikini tamamladık. Afrika kıtasına toplamda 200 bin ton insani yardım ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Her bir sevkiyatın 30 ila 40 gün içerisinde tamamlandığını anlatan Patruşev, "25 biner ton tahıl Mali, Burkina Faso, Zimbabve ve Eritre'ye; 50 biner ton tahıl ise Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne sevk edildi." bilgisini verdi.

Patruşev, Rusya'nın geçen yıl 16,5 milyar dolar değerinde 66 milyon ton tahıl ihraç ettiğini anımsatarak, bu yıl da yaklaşık 70 milyon tahıl ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 25-50 biner ton tahılı bedelsiz sevk edeceklerini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya, Afrika'ya 200 bin ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirdi - Son Dakika

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