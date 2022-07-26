Rusya, Avrupa petrol piyasasındaki kayıplarını Çin ve Hindistan ile telafi ediyor - Son Dakika
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Rusya, Avrupa petrol piyasasındaki kayıplarını Çin ve Hindistan ile telafi ediyor

26.07.2022 16:06
Rusya, Avrupa petrol piyasasındaki kayıplarını Çin ve Hindistan ile telafi ediyor

Rusya Merkez Bankası, Avrupa'nın Rus petrol ithalatını azalttığını, söz konusu kaybın başta Hindistan ve Çin olmak üzere Asya pazarına yönelik ihracat artışıyla dengelendiğini bildirdi.

Rusya Merkez Bankası, Avrupa'nın Rus petrol ithalatını azalttığını, söz konusu kaybın başta Hindistan ve Çin olmak üzere Asya pazarına yönelik ihracat artışıyla dengelendiğini bildirdi.

Rusya Merkez Bankası tarafından yılın ikinci çeyreğine yönelik yayımlanan "Rusya'nın ödemeler dengesi" adlı raporda, ülkenin ihracat verilerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Rusya'nın mal ve hizmet ihracatının toplam değerinin, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 20 artarak 153 milyar dolara yükseldiğinin belirtildiği raporda, söz konusu artışın, küresel fiyat artışlarıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Raporda, emtia fiyatlarındaki artışların Rus ihracatına olumlu etkisinin ise ülkenin yaptırımlardan dolayı petrolünü indirimle satmak zorunda kalması nedeniyle azaldığına işaret edildi.

Avrupa Birliği'nde Rus petrolüne yönelik talebin azaldığına işaret edilen raporda, özellikle Asya pazarına ihracatın artmasıyla durumun kısmen dengelendiği ifade edildi.

Raporda, Çin'in Rus petrolü ithalatını mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 artırdığı, böylelikle Rusya'nın Suudi Arabistan'ı geçerek Çin'e en çok petrol sevkiyatı gerçekleştiren ülke konumuna geldiği belirtildi.

Hindistan'ın da Rus petrolü ithalatını nisan-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,7 kat, yani günlük 400 bin varil artırdığı bilgisine yer verilen raporda, Rusya'nın petrolde uyguladığı indirimin, söz konusu artışta önemli rol oynadığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, India, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya, Avrupa petrol piyasasındaki kayıplarını Çin ve Hindistan ile telafi ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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